Covid-19 : à Saint-Brice-en-Coglès, les salariés de l'abattoir Abera sous haute protection

C'est le principal employeur de Saint-Brice-en-Coglès sur le territoire de Maen-Roch (Ille-et-Vilaine). L'abattoir Abera, membre du groupe agroalimentaire Avril, emploie 350 salariés. Durant le confinement, le site d'abattage de porcs ne s'est jamais arrêté. Il n'y a quasiment pas eu d'absentéisme et aucun cas de Covid 19 n'est à déplorer. Le personnel administratif a fait d'abord du télétravail avant de revenir sur site. Depuis la découverte d'une centaine de cas de Covid-19 à l'entreprise Kermené, à Saint-Jacut-du-Mené (Côtes d'Armor), le secteur est secoué par cette affaire. Mais à 120 kilomètres de là, l'abattoir d'Ille-et-Vilaine se montre plutôt serein.

L'abattoir Abera à Maen-Roch (Saint-Brice-en-Coglès) © Radio France - Loïck Guellec

La règle des 4 M

Dans les abattoirs, l'hygiène, le lavage des mains comme le port du masque et d'une charlotte sont des réflexes naturels. Mais à cause de la crise sanitaire, les mesures de protection ont été renforcées. "On a résumé l'application des gestes barrières par la règle dite des 4 M" explique Fabrice Chapelle directeur du site "je me distancie d'au moins 1 mètre, je me lave les mains régulièrement, si ça ne suffit pas je mets un masque et le 4è M c'est la minute c'est à dire que j'évite les rencontres trop longues avec mes collègues". Des mesures plutôt bien acceptées par les salariés. Au sein de l'abattoir, elles sont d'ailleurs rappelées sur plusieurs affiches rédigées en français, mais aussi en roumain car une centaine d'ouvriers sont ressortissants de ce pays d'Europe de l'Est.

En cas de Covid-19

Ces lieux de travail à forte concentration humaine, où certains ateliers ne dépassent pas les 7°, ne sont pas exempts de tout risque viral. On l'a bien vu dans les Côtes d'Armor. Si un cas avéré se présente à Abera, la réaction des autorités sanitaires sera rapide promet la préfète d'Ille-et-Vilaine Michèle Kirry "dans ce cas-là, nous mettrons en oeuvre une stratégie nationale qui consiste à faire le test virologique, puis à rechercher les cas contacts à risque de la personne infectée, enfin à les isoler pour éviter la reprise de la chaine de transmission". Pas question de fermer l'abattoir administrativement assure la préfète.