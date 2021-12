Covid-19 : annulations d'évènements en série, le secteur victime de la peur du cluster d'entreprise

En cette fin d'année normalement faste pour les spectacles, arbres de Noël et autres animations, dans la métropole de Clermont-Ferrand, organisateurs d'évènements et traiteurs subissent des annulations en chaîne. Malgré l'absence de restrictions, personne ne veut risquer le cluster.

Le dernier conseil de défense sanitaire n'a pas accouché de nouvelles mesures de restrictions touchant à l'évènementiel, mais en cette fin d'année, le secteur est déjà bien impacté. Dès fin novembre, la ministre du Travail annonçait qu'il fallait réappliquer toutes les règles sanitaires en entreprise, déconseillant les pots de fin d'année. Il n'en fallait pas plus pour que les décideurs annulent en série.

Gérant d'Antoine évènements à Romagnat, Antoine Bertin voit ses spectacles et animations de Noël annulés en série. Copier

"Mercredi [ndrl dans deux jours] je ne sais pas si les arbres de Noël prévus vont se maintenir", déplore Antoine Bertin, gérant de l'agence Antoine Evènements à Romagnat. Sur une année normale, son entreprise assure une centaine d'arbres de Noël, cette année, "avant la saison on a déjà 30% d'arbres de Noël en moins et après au moins 20% de plus qui ont annulé et des fois la veille pour le lendemain." L'entrepreneur constate la frilosité des décideurs qui préfèrent annuler plutôt que d'être tenus responsable d'un cluster à cause d'une fête pour leurs salariés.

L'appel au retour des aides de l'Etat

"Tout ce qui était fonds de solidarité, chômage partiel pour les artistes, tout ça n'est pas encore remis en place à ce jour", rappelle Antoine Bertin qui se voit dans l'obligation de facturer comme il peut les prestations annulées, sachant qu'il a lui même déjà payé ses prestataires.

Deux poids deux mesures pour cet entrepreneur de l'évènementiel qui voit se tenir les meeting politiques sans pass sanitaire alors que les annulations pleuvent dans son secteur. Copier

Comme tout le secteur de l'évènementiel, il scrute au jour le jour les annonces du gouvernement, avec la crainte de voir revenir les jauges.

Bruno Champoux, président de Montrognon Traiteur. © Radio France - Claudie Hamon

La profession des Traiteurs Organisateurs de Réceptions s'inquiète aussi. En moins d'une semaine, les 37 entreprises haut-de-gamme de l'association Les traiteurs de France comptent déjà 430 réceptions annulées soit une perte de chiffre d'affaires de près de sept millions d'euros.

Bruno Champoux, le président de Montrognon, qui fait partie de l'association subit aussi de plein fouet les craintes de cette cinquième vague. "L'Etat recommande aux entreprises, aux associations, aux collectivités d'éviter les réunions de fin d'année.

"Ces recommandations font peser la responsabilité sur les organisateurs d'événements qui préfèrent annuler. Cela nous fait perdre beaucoup d'activités alors que le mois de décembre est très important. Cela nous parait indispensable que l'Etat remette sans tarder les dispositifs qui nous ont permis de tenir lors de la fermeture de nos établissements. Je pense au fonds de solidarité, à l'activité partielle."

Malgré ses temps troublés, l'entreprise Montrognon préfère aller de l'avant et rester optimiste. "Heureusement, toutes les réceptions ne sont pas annulées et les particuliers ne renoncent pas à fêter Noël. Les réservations sont nombreuses." Pour Noël, Montrognon fait preuve d'imagination. Elle vous propose de servir l'entrée et le dessert dressés dans de jolies assiettes, que vous pourrez garder pour trois euros supplémentaires.