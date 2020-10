COVID-19 - Artisanat en Corse : "166 radiations ces derniers mois rien que pour la Corse-Du-Sud"

"Je suis très inquiet pour l'avenir de nos entreprises artisanales". Le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du 2A dresse un constat plutôt alarmant, en cette fin d'année 2020. Selon lui, les mesures de confinement découlant de la crise sanitaire de la COVID-19 commencent à faire sentir leurs effets sur les entreprises artisanales.

"Il y a un indicateur très fort : 166 radiations ces derniers mois rien que pour la Corse-Du-Sud. C'est un véritable tsunami qui déferle sur l'économie, tous secteurs confondus. L'heure n'est pas encore au bilan, mais les conséquences sont dramatiques", a expliqué à notre micro François-Marie Ottaviani.

Renforcer les aides, et penser à la jeunesse qui se forme

Ce dernier, inquiet également de la perspective des mois qui viennent, et de l'idée d'un durcissement des restrictions sur les déplacements, espère que les mesures nationales seront elles aussi renforcées.

"[...]Toutes les mesures économiques ont mis les entreprises sous oxygène. Je suis convaincu que leur survie n'est possible que sous deux conditions : l'exonération totale des charges pour la période de mars à décembre 2020, et le report d'un an supplémentaire des remboursements, pour les entreprises qui ont bénéficié du prêt garanti par l'Etat (5700 entreprises corses ont bénéficié d'un PGE selon les chiffres). Si ces deux mesures ne sont pas mises en oeuvre, on va vers des jours très très sombres", assure François-Marie Ottaviani.

Selon le président de la CMA de Corse-Du-Sud, la Collectivité de Corse a relayé cette demande auprès du gouvernement. "Il ne faut pas désespérer", dit-il, s'inquiétant également, en rétroactivité, de l'impact des radiations d'entreprises sur l'apprentissage qui se fait, justement, au sein de ces entreprises.