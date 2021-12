Covid-19 : Nicolas Robledo, traiteur orléanais, perd 80% de ses commandes avant les fêtes de fin d'année

Il a déjà perdu 80% de ses commandes pour le mois de décembre. Nicolas Robledo, patron du service traiteur "Les plaisirs de la table", basé à Orléans, n'avait rien vu venir. "On avait bien redémarré depuis le mois de septembre, j'ai même embauché quatre CDD jusqu'au 31 décembre pour anticiper la charge de travail avant les fêtes", raconte le traiteur et administrateur de l'UMIH 45, l'Union des Métiers de l'Hôtellerie.

Restrictions dans les entreprises

Mais depuis la fin du mois de novembre, il fait face à des annulations en cascade. D'abord, les entreprises ont renoncé à leurs grands repas de fin d'année. "Pour le 17 décembre, j'avais une prestation avec 2.700 personnes de prévues, ils ont annulé à cause de la situation épidémique", explique Nicolas Robledo. "Ça laisse aussi beaucoup d'extras sur le carreau. Il y en avait 70 d'employés sur cette prestation-là."

Désormais, de plus petites réceptions sont aussi annulées, la plupart par des entreprises. Car depuis les annonces gouvernementales, rallongeant notamment l'espace entre les salariés lors de repas, l'heure n'est plus aux réceptions festives dans les sociétés. "Avant on avait six mois de visibilité, maintenant on a trois semaines seulement", regrette-t-il en pointant la "difficulté psychologique" de cette succession d'annulations. "Je sais que j'ai une structure solide, elle tiendra le coup, mais ce n'est pas le cas de tous les traiteurs dans le département", affirme Nicolas Rebledo.

180.000 euros de pertes

Au total, le traiteur enregistre déjà "180.000 euros de perte de chiffre d'affaires sur le mois de décembre". Et selon lui, les prochains mois seront aussi compliqués. "J'attends encore des réponses pour le mois de décembre, mais j'ai peu d'espoir", poursuit le traiteur. "Le mois de janvier va aussi être impacté : les vœux des mairies, les galettes des rois... Jusqu'à la mi-janvier, la Préfecture prévoit une situation compliquée. Donc personne va prendre le risque d'organiser les choses", craint-il. Pour les traiteurs, le mois de février est une période assez calme, "donc on ne reprendra vraiment qu'au mois de mars".

Nicolas Robledo, patron du service traiteur Les plaisirs de la table à Orléans, demande un coup de pouce au gouvernement face à ses annulations en cascade. © Radio France - Cécile Da Costa

Appel lancé à la mairie d'Orléans

"Je me retrouve avec 10 employés à payer, six en CDI et quatre en CDD", s'inquiète-t-il. "Mais je n'ai pas assez de commandes pour les occuper, ou pour les payer." S'ajoute à cela toutes les charges qu'il doit encore payer, des charges reportées lors des premiers confinement. "L'État annonce de nouvelles mesures dans les entreprises, mais il se décharge ensuite en disant que le 'quoi qu'il en coûte ' c'est fini", dénonce l'administrateur de l'UMIH 45.

Nicolas Robledo s'est alors tourné vers la mairie d'Orléans, pour qu'elle alerte le ministère de l'Economie sur la situation actuelle des traiteurs. "Le gouvernement nous a déjà bien aidé, mais il faudrait au minimum qu'on nous aide à prendre en charge les CDD." Pour limiter la caisse, le traiteur ne se verse plus de salaire depuis le début d'année. Face au nombre d'annulations, il mise sur les plateaux repas "festifs et à un prix intéressant" sur la période des fêtes pour maintenir un minimum d'activité dans son entreprise.