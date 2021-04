COVID-19 : "Avec ce confinement, peut-être qu'on ne pourra pas continuer", les commerçants dijonnais dépités

Leur rideau est baissé depuis ce dimanche 21 avril 2021, et les annonces d'Emmanuel Macron. Près de 1.000 commerces non-essentiels sont fermés pour au moins quatre semaines, selon la Chambre de Commerce et d'Industrie. Certains de leurs gérants, Comme Caroline Jurek de Mahasiah, magasin de décoration à Dijon est pessimiste. "Là ça va être le quatrième mois sans chiffre d'affaire en un an, on pense forcément qu'on ne pourra pas continuer. Parce que vous voyez, on est pas propriétaire des murs et on doit quand même payer le loyer. Il y a le loyer et les charges et je n'ai pas d'argent pour les payer", assure-t-elle.

Le click and collect, pas forcément une solution pour certains commerçants

Alors il existe le click and collect, la commande sur internet et une livraison à domicile pour continuer de vendre mais Malika Crocco, directrice de La Boutique, magasin de vêtements de la rue du Bourg à Dijon, n'y croit pas. D'autant qu'elle vient de recevoir les collections de printemps et d'été, mais elle estime ne pas pouvoir les vendre. "On est indépendants donc on a pas de reprise sur les invendus et on a un peu peur. Toute la collection vient d'arriver, le magasin est plein à craquer. C'est une vraie catastrophe, lâche-t-elle, on aura zéro chiffre avec les charges fixes qui courent. Bref ça va être un peu compliqué."

"C'est une vraie catastrophe", Malika Crocco, gérante d'une boutique de vêtements à Dijon.

Les deux commerçantes estiment que leur chiffre d'affaire va être proche de zéro en avril et ne comptent pas sur le click and collect. "L'an dernier, je n'ai atteint que 14% de mon chiffre d'affaires habituel avec cette méthode. Donc là je n'y crois pas trop", déplore Caroline Jurek, en levant les yeux au ciel.

Beaucoup ont l'impression de revenir un an en arrière quand Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. Cette fois moins de commerces ferment, mais selon Denis Favier, président de Shop'in'Dijon, la proportion de boutiques fermées à Dijon est de l'ordre de 70% dans la ville.