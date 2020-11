Covid-19 : avec le confinement, La Poste à Val-de-Reuil fait face à une augmentation accrue du nombre de colis

"Depuis une dizaine de jours, on constate que les cadences ont augmenté", explique d'emblée Mehdi à France Bleu Normandie, agent de secteur sur le site La Poste à Val-de-Reuil dans l'Eure. "C'est comme ça chaque année à cette période mais là on sent que les gens commandent plus sur internet. On est donc là pour satisfaire les clients. Ils peuvent compter sur nous", ajoute-t-il, souriant. Depuis une dizaine de jours, le site La Poste est pris d'assaut par les colis qui arrivent en masse. Et fait face à une situation inédite depuis son ouverture en 1998.

Les effectifs doublés, les lignes de livraison également

Chaque jour entre 100.000 à 120.000 colis sont traités. "D'habitude c'est 30% de moins, 90.000 colis environ", explique Matei Gulea, le directeur du site La Poste à Val-de-Reuil, arrivé en septembre dernier. "Normalement, c'est une grosse période mais qui commence mi-novembre, là elle a commencé au début du mois" On constate que les gens commandent de plus en plus sur internet. Et que Noël approche", poursuit-il.

D'habitude, 80 employés sont chargés de réceptionner, trier et d'expédier les colis sur cette plateforme. Ils seront 160 d'ici quelques jours, 80 intérimaires recrutés pour faire face à la demande. "On a doublé les effectifs. On a également installé deux mini trieurs de plus, en plus du trieur principal. Entre 3.000 à 4.000 colis sont traités par heure. On a également doublé les lignes de livraison, plus de camions", détaille Matei Gula.

Matei Gulea, le directeur du site. © Radio France - Bradley de Souza

Tout a été mis en place pour faire face à cet afflux. "D'après nos prévisions, on passera à _180.000 colis traités par jour en décembre_. À la fin de l'année, on devrait être à 20 millions de colis traités contre 16 millions en 2019", conclut le directeur du site.