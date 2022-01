Covid-19 : avec le télétravail obligatoire, les restaurants de Nantes perdent des clients

Les restaurants paient une nouvelle fois les pots cassés des mesures sanitaires prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Depuis ce lundi 3 janvier et pour au moins trois semaines, le télétravail redevient obligatoire trois jours par semaine minimum là où c'est possible. Les établissements qui se trouvent dans les quartiers d'affaires, comme le quartier Madeleine-Champs de Mars, à Nantes, s'attendent donc à perdre une partie de leurs clients.

Moitié moins de clients que d'habitude

Dans quelle mesure ? Là est toute la question. En ce début de semaine, c'est encore flou. Alors, des les cuisines d'Ernest'Inn, Clément a préparé la même quantité de pommes de terres que d'habitude, "60 kilos", pour faire de bonnes frites "bien croustillantes". En salle, sa patronne, Céline Viale, s'attend à servir "moitié moins de clients que d'habitude", pas plus, c'est-à-dire une cinquantaine.

On fait au minimum pour les commandes

Elle est un peu dépitée comme ses confrères du bar des Voisins et du restaurant le Lion et l'agneau. Eux aussi ont réduit la voilure. "On fait au minimum pour les commandes, que ce soit en cuisine ou pour le bar", explique Charlotte Dubois, la responsable du bar des Voisins. "On a tout réduit de moitié. Même le staff, on a essayé de mettre du monde en repos", poursuit Thierry Lébé du Lion et l'agneau, tablier de cuisine autour de la taille. "On pensait que c'était fini et ça recommence, donc on va s'adapter".

On ne gagne plus d'argent sur la livraison

En réduisant les quantités achetées auprès des fournisseurs donc, en laissant une partie de l'équipe à la maison, "en fonction des mesures d'accompagnement qui seront décidées par l'Etat" précise la gérante d'Ernest'Inn qui, pour l'instant, continue de faire travailler tout le monde, quitte à être en sureffectif. Mais aussi en continuant la vente à emporter et la livraison, des habitudes nées des trois confinements et de longs mois de fermetures des salles. Désormais, un quart des burgers d'Ernest'Inn repartent sur un scooter. "Le problème, c'est qu'on ne gagne plus d'argent sur la livraison", se désole Céline Viale, "le prix des emballages a augmenté, ils nous prennent 25% de commission, donc c'est assez déprimant. On le fait parce qu'on y gagne par ailleurs : on continue à être présent sur le marché, ça nous apporte de la notoriété, mais c'est compliqué pour nous".

Je n'ai de cesse de féliciter les équipes

Tous regrettent en tous cas d'être obligés de s'adapter une nouvelle fois et en seulement quelques jours. "Je n'ai de cesse d'encourager les équipes et de les féliciter parce que tous les jours ça change, tous les jours ils doivent se reconfigurer, se réadapter, et c'est pas de tout repos !", conclue Céline Viale.