Covid-19 : l'assureur Axa condamné à indemniser trois restaurants de Charente-Maritime

Le géant de l'assurance devra verser au total 526 000 euros à trois établissements de Charente-Maritime qui l'avaient assigné en justice. Axa refusait de les indemniser pour les pertes d'exploitation liées aux deux premiers confinements.

Les restaurants "La Bella Donna en Ville" à La Rochelle, "La Bella Donna Origine" à Aytré et "Chai Nous Comme Chai Vous" à La Flotte sur l'île de Ré recevront respectivement 356 700 euros, 128 000 euros et 77 300 euros.

Dans son contrat l'assureur prévoyait que la garantie serait étendue en cas de fermeture administrative si celle-ci était la conséquence "d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie", selon l'un des jugements de La Rochelle consulté par l'AFP. Une clause d'exclusion stipulait cependant que cette garantie ne s'appliquerait pas si "au moins un autre établissement" faisait l'objet d'une "mesure de fermeture administrative pour une cause identique" dans le même département.

L'assureur estimait alors que l'épidémie de Covid-19 et les différentes mesures de confinement tombaient sous le coup de la clause d'exclusion. Pour le tribunal, la rédaction du contrat est confuse et contradictoire et rend la clause d'exclusion vide de son contenu.

Axa doit "assumer les conséquences d'une rédaction confuse et contradictoire" indiquent les magistrats selon l'AFP.