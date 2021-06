Covid-19 : Axa va indemniser 15.000 restaurateurs, "une victoire" pour le chef étoilé toulousain Michel Sarran

Après des mois de bras de fer avec ses clients restaurateurs victimes de la crise sanitaire, l'assureur Axa a fait un geste ce jeudi en annonçant une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15.000 d'entre eux. "C'est une victoire car ce combat je le mène depuis un an pour que les pertes d'exploitations de tous les restaurateurs sous contrat avec Axa soient prises en charge" a réagi Michel Sarran, restaurateur toulousain qui a lui-même assigné Axa en justice.

Pendant très longtemps Axa a fait la sourde oreille

Des centaines de restaurateurs lui reprochent d'avoir refusé d'indemniser leurs pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire : Axa estimait que ses contrats ne couvraient pas les pertes liées à un épisode de pandémie. Au total, 1.500 procédures judiciaires visent le groupe en France, dont celle de Michel Sarran. Les décisions se sont jusqu'à présent révélées hétérogènes. Mais force est de constater que l'assureur a souvent perdu.

Suffisant ? "Je n'en sais rien"

"Pendant très longtemps Axa a fait la sourde oreille et aujourd'hui on voit qu'il y a un revirement de situation", a expliqué jeudi Michel Sarran, estimant que cela traduit "le fait qu'Axa admet qu'il n'a pas été clair avec nous, ce qui me fait doucement rigoler". Le cuisinier espère cependant que cela va permettre de tourner la page. "L'important c'est que tous les restaurateurs puissent récupérer leur dû" même si Michel Sarran s'interroge : "La question que je me pose c'est de savoir si les 300 millions d'euros correspondent réellement au montant des préjudices subis par les restaurateurs, ça je n'en sais rien".

Dans le détail, l'assureur va proposer aux restaurateurs une somme équivalente en moyenne à 50% de leur manque à gagner sur les périodes d'interdiction d'accueil du public lors des différents confinements, dans une limite de trois mois pour chacun d'entre eux. Le coût de ce règlement, qui équivaut en moyenne à 20.000 euros par restaurateur, devrait être compensé dans les comptes d'Axa par des développements favorables en 2021, liés à la crise du Covid-19, en France et en Europe, a précisé l'assureur dans un communiqué.