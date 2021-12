Covid-19 : ce petit commerçant des Landes positif est contraint de fermer boutique, il espère "des indemnités"

Avec plus de 200.000 nouveaux cas ce mercredi 29 décembre 2021, le nombre de contaminations au coronavirus bat le record en France, tout comme le taux d'incidence dans les Landes. L'absentéisme est fort dans les entreprises. Alors lorsqu'un petit commerçant se retrouve positif, en effectifs réduits, il n'a souvent pas d'autre choix que de fermer boutique. C'est le cas de Philippe Silveira Morais, à Aire-sur-l'Adour dans les Landes, qui espère "des indemnités pour la perte de chiffre d'affaire que cela représente".

Contaminé et contraint de fermer, il perd une part de son chiffre d'affaire

"En 14 ans de travail dans mon magasin, c'est la première fois que je me retrouve chez moi, à ne pas pouvoir aller travailler", constate Philippe Silveira Morais. Il gère un magasin de vêtements à Aire-sur-l'Adour avec son épouse. Testé positif lundi, il est confiné pour 10 jours, sa femme est cas contact et isolée sept jours. Le couple est donc contraint de fermer boutique.

"On a trouvé quelqu'un au pied levé avec des horaires aménagés, cela va quand même diminuer notre chiffre d'affaire puisque l'on va perdre près de trois heures d'ouverture de magasin par jour. Et en plus, on a un nouveau salarié à rémunérer ponctuellement pour ça. Derrière, je n'ai pas connaissance d'aides pour les commerçants", déplore-t-il.

"Comment aider les commerçants testés positifs qui fermeront ?" : Philippe Silveira Morais, commerçant Copier

"On a trouvé quelqu'un au pied levé avec des horaires aménagés, cela va quand même diminuer notre chiffre d'affaire puisque l'on va perdre près de trois heures d'ouverture de magasin par jour. Et en plus, on a un nouveau salariés à rémunérer ponctuellement pour ça. Derrière, je n'ai pas connaissance d'aides pour les commerçants", déplore-t-il.

Il va falloir voir comment aider les commerçants qui sont tester positifs et qui doivent fermer.

Philippe Silveira Morais va voir avec son assurance maladie s'il peut toucher de l'argent durant cet arrêt maladie. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant : "il va falloir voir comment aider les commerçants qui sont testés positifs et qui doivent fermer. C'est surtout pour la perte de chiffre d'affaire, et pour les petits commerçants à l'ancien RSI*, ils seront seuls. Notamment ceux qui gèrent un commerce spécifique, comme un épicier, ou un boucher, et qui ne peuvent pas se faire remplacer au pied levé. J'espère que l'on pensera à nous."

*RSI : l'ancien système de Sécurité sociale des indépendants

Philippe Silveira Morais, est également l'ancien président de l'association des commerçants de l'Aire-sur-l'Adour. La Chambre de commerce et d'industrie des Landes soutient les petits commerçants, et pointe du doigt la situation de ceux qui sont contaminés et se retrouvent sans revenus.