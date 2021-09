Covid-19 : certaines structures de l'Adapei 64 doivent dégrader leur fonctionnement faute de personnel vacciné

C'est un jour que certains soignants redoutent. À partir de ce mercredi 15 septembre, ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont en processus de vaccination contre le coronavirus risquent d'être suspendus. Cette obligation vaccinale concerne les sapeurs-pompiers, le personnel hospitalier, des Ehpad et du médico-social. Elle affecte particulièrement les structures déjà en tension, faute de personnel, comme le sont certains établissements de l'Adapei 64. 5 % des salariés de l'association ont annoncé ne pas vouloir être vaccinés.

Des structures déjà fragilisées par une pénurie de personnel

"C'est une minorité, mais elle n'est pas répartie de façon uniforme selon les établissements. Si certains ont un effectif vacciné au complet, d'autres ont des fortunes un peu moindres", regrette le directeur général de l'Adapei des Pyrénées-Atlantiques, François Lalanne. Or beaucoup de ces foyers, instituts ou maisons manquent déjà de personnel. "Pour deux raisons : d'abord parce que certains salariés sont épuisés par cette période d'épidémie pendant laquelle ils n'ont pas arrêté, et puis parce que le Ségur de la Santé du gouvernement n'a pas prévu de revalorisations pour notre secteur du médico-social. Cela a généré des frustrations, et on le comprend, et a fait fuir certains salariés - des infirmiers par exemple - vers des structures dans lesquelles ils pouvaient bénéficier de ces revalorisations, explique François Lalanne. Nous avons déjà du mal à remplacer ces salariés partis, et nous craignons que deux ou trois suspensions de plus mettent à mal certains services".

François Lalanne, le directeur général de l'Adapei 64, explique que l'association manque déjà de personnel. Copier

Nous devons assurer un taux d'encadrement minimum pour assurer la sécurité des enfants. Certaines familles ont dû s'organiser pour rapatrier leur enfant à domicile. Ce n'est pas une situation confortable, ça c'est certain !

Camille Hervé-Quincy, directrice de l'IME de Bizanos.

C'est le cas à l'Institut médico-éducatif (IME) Georgette Berthe de Bizanos, par exemple, où trois salariés qui ne souhaitent pas se soumettre à l'obligation vaccinale seront suspendus dès ce mercredi. Cela pousse la direction à réorganiser les équipes et à faire fonctionner l'établissement en mode dégradé jusqu'à ce que du personnel puisse être recruté. L'internat va donc devoir fermer le week-end et, en semaine, l'établissement sera contraint d'héberger entre 8 et 10 enfants au lieu de 15 habituellement. "Cela a demandé un gros travail d'anticipation et de planification et c'est du stress", signale la directrice de l'établissement, Camille Hervé-Quincy. "Nous devons assurer un taux d'encadrement minimum pour assurer la sécurité des enfants. Certaines familles ont dû s'organiser pour rapatrier leur enfant à domicile. Ce n'est pas une situation confortable, ça c'est certain !"

La directrice de l'IME de Bizanos, Camille Hervé-Quincy, a dû revoir l'organisation de la structure pour pallier l'absence de 3 non vaccinés. Copier

À partir du 15 octobre, tous les personnels soignants soumis à cette obligation vaccinale devront prouver qu'ils ont reçu deux doses de vaccin pour pouvoir continuer d'exercer.