Covid-19 : des commerces multiservices, situés dans des villages en Mayenne, vont pouvoir recevoir une aide

Les commerces multiservices, situés en zones rurales, vont pouvoir bénéficier d'une aide financière du gouvernement. Le fonds de solidarité, pour faire face à la crise sanitaire, existait déjà mais pour des commerces avec une seule activité. Le gouvernement élargit donc son dispositif : les dossiers de demandes d'aide sont à déposer dès à présent sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie.

Jusqu'à 8 000 euros d'aide

L'aide proposée par le gouvernement est soumise à plusieurs conditions. Il faut avoir une activité principale, comme une boulangerie-pâtisserie ou un bar-tabac, et avoir au moins une activité secondaire. Le commerce doit avoir été créé au plus tard le 31 décembre 2020 et être installé dans une commune rurale. Pour être éligible, il faut avoir subi une perte de chiffre d'affaires égale ou supérieure à 10% entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 et ne pas faire partie d'un groupe.

Les Chambres de commerce et d'industrie ont mis en ligne un simulateur afin de permettre aux commerces de connaître le montant de l'aide à laquelle ils ont le droit. Chaque commerce peut percevoir jusqu'à 8 000 euros. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'à présent et jusqu'au 31 octobre : ils doivent être accompagnés d'une attestation remplie par un expert-comptable. Pour avoir plus d'informations, la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne est joignable au 02 43 49 50 00.