Covid-19 : "Comme les restaurants sont fermés, je me fais parfois des petits plats pour ne pas perdre la main"

À cause du coronavirus et de la fermeture forcée des restaurants, Philippe Soria n'a quasiment pas travaillé en un an. Le cuisinier de l'Acolyte, un restaurant montpelliérain, est au chômage partiel. Après avoir passé plus de 40 ans derrière les fourneaux, le cuistot est abattu.

Une nouvelle fois, la date de réouverture des restaurants est repoussée, à cause du coronavirus, au moins au début du mois de février. Entre la première et la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, Philippe Soria n'aura quasiment pas travaillé en un an. Le cuisinier de l'Acolyte, un restaurant montpelliérain, enchaîne les périodes de chômage partiel.

La nuit, je dors mal car je pense à l'avenir - Philippe Soria, cuisinier du restaurant montpelliérain l'Acolyte.

Même si son salaire est amputé, le cuistot de 58 ans gagne de quoi vivre, mais le travail lui manque. "Je suis déprimé, angoissé, explique-t-il, le regard fatigué. Je passe mes journées à m'abrutir devant la télévision." Au restaurant, il préparait des îles flottantes sur un velouté de butternut ou du pain perdu version salée. Alors parfois, le cuisinier quitte le téléviseur pour ses propres fourneaux : "Je me cuisine des petits plats, des civets de biche ou des pavés de chevreuil, pour ne pas perdre la main."

Certains établissements ont lancé des services de livraison à domicile ou de repas à emporter, ce qui n'est pas le cas de l'Acolyte. Philippe Soria a cherché à travailler dans une autre enseigne qui a développé ces alternatives. "Ils n'avaient pas besoin de moi", indique-t-il. Dernière solution : ouvrir sa propre entreprise, une option trop compliquée, surtout en période de crise sanitaire.

Après plus de 40 années passées derrière les fourneaux, le métier de cuistot lui manque.

Entre collègues, le message qui revient le plus souvent c'est : 'Vivement que l'on reprenne le travail' - Philippe Soria, cuisinier du restaurant montpelliérain l'Acolyte.

Pour Philippe Soria, le plus dur, c'est la rupture du lien social. Par téléphone, il prend des nouvelles de ses collègues, avec qui il forme une "belle équipe", mais ça ne remplace pas l'ambiance des cuisines. En prime, le quinquagénaire se sent complètement abandonné par le gouvernement. "Je me sens mis à l'écart, articule-t-il. À cause du coronavirus, le gouvernement nous a demandé de fermer. Mais il y a autant de cas de contaminations, voire plus. On serait resté ouvert, ça aurait été pareil. C'est ça qui me met hors de moi."

Selon le cuistot, tous les établissements du secteur de la restauration ne sont pas logés à la même enseigne. "Les restaurants qui vont repartir, c'est ceux qui ont recours à des sociétés de livraison, comme Uber ou Deliveroo, ou encore les fast-food. La petite restauration où l'on mange mal quoi..."

Philippe Soria se sent complètement abandonné par le gouvernement.

