Covid-19 : comme toutes les discothèques, le Middle Night reste fermé à Clermont-Ferrand

Après plus de cinq mois de fermeture, le Middle Night attend toujours les clients à Clermont-Ferrand. Sans la moindre perspective de réouverture. Les professionnels de la nuit se sentent oubliés par le gouvernement, et dénoncent également les bars qui se transforment boîte de nuit.

_"Là, nous sommes dans la discothèque qui reste vide"_. David Teixera s'agace car depuis le 13 mars dernier, son établissement est fermé, et les douze salariés sont au chômage partiel. "On a aucune perspective" s'inquiète le cogérant du Middle Night. Comme toutes les discothèques en France, les portes restes closes. Les professionnels attendent les éventuelles aides de l'Etat pour pouvoir assumer les charges fixes. "On a négocié, et obtenu un accord verbal pour une aide de 15.000 euros par mois en juin, juillet et août, mais on attend toujours" s'impatiente David Teixera. "On ne va pas pouvoir tenir comme ça pendant longtemps". Selon le principal syndicat du secteur, près de 300 discothèques ont déjà mis définitivement la clé sous la porte.

La piste de danse du Middle Night attend les clients © Radio France - Jean-Pierre Morel

Les professionnels dénoncent également les bars qui se transforment boite de nuit, sans aucun respect des gestes barrières. Deux poids, deux mesures pour les patrons de discothèque. "Alors ça, ça nous agace vraiment, car on voit bien ce qui se passe avec les bars qui prennent des DJ pour ambiancer et qui se transforment en piste de danse sans aucun respect des gestes barrières, et sans aucubne sanction, c'est un peu aberrant". Afin de limiter les nuisances sonores, un arrêté préfectoral oblige les bars à fermer à 1 heure du matin à Clermont-Ferrand. Un arrêté qui vient d'être reconduit jusqu'à la fin du mois. "Mais le tapage nocturne pose problème" ajoute David Teixera, "les jeunes veulent sortir, nous sommes des professionnels, on connait notre métier, et j'avais proposé un protocole sanitaire très strict". Mais en vain. "On a le sentiment que personne ne nous écoute".

Les professionnels s'impatientent, et redoute le pire des scenario. "On nous parle d'une éventuelle deuxième vague, et si on doit se reconfiner en septembre, on ne sera pas prêt de rouvrir". Le Middle Night va jouer effectivement très gros à la rentrée. Les soirées étudiantes d'intégration sont prévues. C'est la période de pleine activité pour l'établissement clermontois. David Teixera espère donc que, d'ici là, lui est ses confrères seront entendus.