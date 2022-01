Covid-19 : L'obligation de consommer assis dans les bars jugée "ridicule" par la patronne d'un café de Dijon

C'est ce lundi 3 janvier qu'entre en vigueur une mesure qui ne fait vraiment pas l'unanimité dans les bars et les cafés : l'interdiction pour trois semaines de boire ou de manger debout au zinc. A Dijon en Côte-d'Or, Michèle patronne d'un bistrot, trouve même la mesure "ridicule".

De nouvelles restrictions qui passent très mal dans nos bars et nos cafés déjà fermés durant de longs mois lors du premier confinement. Le premier ministre a annoncé la semaine dernière l'interdiction -à compter de ce lundi 3 janvier 2022- de consommer debout dans ces établissements. Une interdiction valable pour trois semaines.

"Une mesure ridicule" selon Michèle

Une mesure difficile à comprendre pour certains habitués et certains patrons qui craignent une baisse de fréquentation. Michèle, patronne du café "En Saint-Jacques", un établissement qui reçoit des ouvriers, des retraités, des habitués quartier des Bourroches à Dijon trouve même la mesure "ridicule".

Michèle juge cette nouvelle obligation "ridicule", elle explique pourquoi

Au bar En Saint-Jacques à Dijon en Côte-d'Or la mesure du gouvernement ne fait vraiment pas l'unanimité © Radio France - Thomas Nougaillon

"Au lieu de consommer au comptoir les gens vont s'entasser sur les tables. Je ne comprends pas le soucis d'être debout au bar ?" se questionne celle qui est à la tête de cet établissement depuis 20 ans. "Il se pourrait bien qu'on perde encore des clients. On en a déjà perdu beaucoup depuis le début du Covid. Il y a des gens qu'on ne voit plus."

Notre reporter est allé à la rencontre des clients d'un des plus petits bistrots de Côte-d'Or, "Le Relais de la Côte" à Chenôve.

Michèle se demande pourquoi le gouvernement a pris une telle décision. "J'aimerais bien le savoir. Ils ne sont peut être pas habitué à aller dans les bars !" raille t-elle. Cette interdiction s'ajoute à celle de danser dans les bars, les cafés et les restaurants en vigueur depuis le 10 décembre et pour une durée de 4 semaines.

La consommation au comptoir représente plus de 20% du chiffre d'affaires

"On a déjà subi énormément d'annulations pour la soirée du 31 décembre" constate dépité l'UMIH d'Ile de France qui s'attend à subir "une perte de chiffre d'affaires de 25% par rapport à décembre 2019". Cette nouvelle mesure tombe donc forcément très mal pour la profession d'autant que selon un autre syndicat professionnel, la consommation au comptoir représente entre 20% et 30% du chiffre d'affaires des cafés et des bars.

