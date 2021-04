Avec les nouvelles restrictions contre le Covid-19 et la fermeture des magasins dits "non-essentiels", de nombreux commerçants se tournent vers le click and collect. Une façon pour eux de survivre et de garder un lien avec leurs clients.

"On fait comme on peut" : les commerçants sarthois à nouveau à l'épreuve du click and collect

Qui dit fermeture des commerces, dit retour du click and collect. Avec les nouvelles restrictions mises en place pour lutter contre la troisième vague de Covid-19, les commerces considérés comme "non-essentiels" ont dû à nouveau fermer leurs portes samedi 3 avril. Les magasins qui ne vendent pas "des biens et des services de première nécessité" vont devoir garder le rideau baissé pendant les quatre prochaines semaines. Alors, pour survivre face à la crise et pour garder le contact avec leurs clients, ils s'organisent.

Au Mans, de nombreuses boutiques se sont lancées dans le retrait des commandes à la porte du magasin. "On s'y attendait un peu, donc on avait anticipé, explique Sabine, gérante d'une maroquinerie. On va refaire comme nous avions fait à l'automne : du click and collect, de la livraison gratuite à domicile au Mans et de l'envoi de colis. On a même possibilité de faire du live, des photos ou des vidéos, avec le téléphone".

Facebook, Instagram pour prendre les commandes

Tous les moyens sont bons pour tenter de conserver une activité. Le maître-mot, c'est l'adaptation, confient les commerçants sarthois. Dans sa boutique de vêtements du centre-ville du Mans, Émilie explique qu'elle va, comme au deuxième confinement cet automne, compter sur les réseaux sociaux. "J'avais des messages sur Instagram ou sur Facebook. On s'organisait, on se calait des rendez-vous et puis les clientes venaient récupérer en boutique. Ça permettait aussi de discuter un peu, de garder un lien", raconte la commerçante.

Même si elle continuera de mettre régulièrement les nouveaux vêtements qu'elle reçoit en ligne sur son site, Rosemary ne se fait pas d'illusion sur le click and collect. "Ça ne remplacera jamais le contact physique en boutique, ça restera un complément mais ça ne sauvera pas le chiffre d'affaires, confie cette gérante d'une boutique de vêtements dans le centre-ville du Mans. On fait comme on peut en espérant que les clientes nous accompagnent dans cette période".

Certaines mairies ou collectivités mettent également en place des marketplaces, où elles recensent les commerces qui font du click and collect.

à lire aussi La nouvelle éco : la mairie de la Ferté-Bernard lance un site de vente en ligne pour ses commerçants

Commerçant, vous avez droit à des aides !

Si vous êtes commerçant et que vous voulez vous lancer dans le click and collect, sachez que vous avez droit à des aides. "Aujourd'hui, pratiquement tous les commerçants sont éligibles à une aide pour se faire accompagner sur la mise en place d'une solution numérique au service de leur boutique", explique Adam Merniz, conseiller à la Ruche numérique, un service de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe qui est dédié à la transformation numérique.

Il prend un exemple : "J'accompagne actuellement une boutique du Mans, explique-t-il. Elle a bénéficié d'une aide, où elle a le droit d'avoir 21 heures d'accompagnement entièrement subventionnées. Ça ne lui coûte rien. Pendant ces heures, on a aborder différents sujets. On peut la former à l'utilisation des médias sociaux, l'aider à améliorer son site e-commerce, harmoniser la stratégie, comment mettre en place un SAV en ligne, comment être plus visible sur Google... Cela dépend du besoin de l'entreprise".

"Il n'y a pas de formule magique ou de formule toute faite à appliquer. C'est vraiment en fonction du type de besoin et de la nature du magasin que l'aide va s'adapter, va se mouler sur la boutique pour l'aider à progresser sur les sujets dont elle a besoin", poursuit-il. Si vous êtes commerçant et que vous êtes intéressé par ces formations, vous pouvez contacter Adam Merniz par téléphone (06.72.48.88.01) ou par mail (adam.merniz@lemans.cci.fr).