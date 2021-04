Covid-19 : comment les entreprises s'adaptent au changement de calendrier scolaire

Les parents d'élèves et les chefs d'entreprise dans le même bateau. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, mercredi, et la modification des dates des vacances scolaires, les entreprises doivent s'adapter à la demande de leurs salariés, qui sont aussi parents. Témoignages dans la métropole lilloise.

Tiphaine Duhamel y a passé sa journée de jeudi : au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, la directrice des ressources humaines de DLPK, une entreprise de gestion de patrimoine basée à Roubaix, qui compte 230 salariés, a dû revoir tous les plannings.

Les établissements scolaires ferment en effet dès ce vendredi soir, et les dates des vacances scolaires de printemps ont été modifiées : ce sera deux semaines pour tous, quelle que soit la zone géographique, à partir du 10 avril, deux semaines avant la date prévue dans l'Académie de Lille.

On a passé notre journée à valider des décalages de congés

Parmi les salariés de l'entreprise roubaisienne, ceux qui sont parents et avaient prévu des vacances ont demandé à les avancer : "on a passé notre journée à valider des décalages de congés. Je trouve ça normal. On ne peut pas les rendre otages de la situation. Quand vous prenez des congés et que vous êtes parents, c'est pour passer du temps avec vos enfants".

Ca fait un an que notre quotidien, c'est de nous adapter

Malgré tout, la DRH a accueilli cette nouvelle contrainte avec calme : "ça fait un an que notre quotidien, c'est de nous adapter, en 24-48 heures maximum, à des annonces plus impactantes les unes que les autres. Maintenant, ça fait partie intégrante de notre job".

ECOUTEZ : Tiphaine Duhamel, DRH chez DLPK Copier

Ecole à la maison

L'autre contrainte pour les parents-salariés, c'est la semaine d'école à la maison qui s'annonce : "c'est la plus grosse problématique", pointe Tiphaine Duhamel, "et ce n'est pas clair. On nous explique qu'un salarié peut avoir recours à l'activité partielle quand les métiers ne sont pas télétravaillables. Mais certains collaborateurs nous disent que, même si leur métier est télétravaillable, c'est inenvisageable avec des enfants de 3 et 6 ans, par exemple".

ECOUTEZ : Tiphaine Duhamel, DRH chez DLPK Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bienveillance des chefs d'entreprises ?

Du côté des salariés, ces modifications peuvent être sources d'inquiétude : les employeurs vont-ils jouer le jeu et être arrangeants avec les parents ? Dans le secteur bancaire, la réponse est "plutôt oui", selon Laurent Wartelle, président du Syndicat national de la banque (SNB) CFE/CGC, dans les Hauts-de-France : "il y a une certaine bienveillance de la part de nos directions. Mais l'obligation nous est faite de garder les agences ouvertes. C'est la difficulté de concilier les contraintes qui nous sont données et la réalité du terrain".