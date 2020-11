Covid-19 : comment les supermarchés s'organisent pour retirer les produits "non essentiels" en Côte-d'Or ?

Les grandes surfaces vont devoir retirer de la vente des produits jugés "non essentiels" ! Jean Castex, le Premier ministre a annoncé ce dimanche soir, dans le 20 heures de TF1, que la vente de produits "qui ne peuvent pas être vendus dans les commerces de proximité" sera interdite dans nos supermarchés.

Un petit rab de temps

Ces derniers devaient au départ fermer leurs rayons de produits non-essentiels à partir de mardi matin. Mais finalement le ministère de l'Economie indique que les grandes surfaces auront jusqu'à mercredi afin de s'organiser.

Les commerçants doivent s'organiser

Mathilde, directrice adjointe d'un "supermarché de proximité" de l'agglomération Dijonnaise, voit passer habituellement 800 clients par jour. Avec son directeur elle a déjà acheté de la rubalise et commencé à retirer des produits des rayons.

"On a déjà supprimé les livres"

"On se prépare, on a déjà supprimé les livres, même s'il nous en reste quelques palettes à enlever !" sourit la jeune femme. Mais c'est sûr, il va y avoir des trous sur les étagères ! "Sachant que les livres par exemple sont mélangés avec la papeterie et la presse, ce qui fait que l'on va avoir des rayons à moitié vides."

"Niveau chiffre d'affaires cela représente très peu"

Mathilde se dit "désolée" de cette mesure gouvernementale. "Nous, on n'est pas spécialisés dans ces produits là. Au niveau de notre chiffre d'affaire cela représente très peu. Mais cela m'embête pour les fournisseurs car pour eux c'est vraiment la double peine : il n'y aura plus de fleurs, ni de livres dans les petits commerces ou les grandes surfaces. Et tout cela ça va se reporter ou ? Chez Amazon. Il ne faudra pas s'étonner le jour où il n'y aura plus de boutiques ni de magasins."

Quels sont les produits non essentiels ?

Livres, jouets, maquillage... la liste des produits qui vont devoir disparaître des rayons des grandes surfaces sera connue ce mardi matin avec la publication d'un décret gouvernemental.

