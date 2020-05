Covid 19 : Coutellia, le festival international du couteau de Thiers se réinvente sur internet

Annulée pour cause de crise sanitaire, la trentième édition du festival international du couteau aura bien lieu cette année. L'événement ne se déroule pas à Thiers, mais sur internet jusqu'au 31 août.

La crise sanitaire oblige les organisateurs de Coutellia à se réinventer. Le festival international du couteau d'art et de tradition devait fêter ses trente ans cette année le weekend du 23 et 24 mai 2020 à Thiers. Toutes les festivités et le 1er mondial du Damas sont repoussés à 2021.

Mais la CCI du Puy-de-Dôme et tous les membres du comité de pilotage n'ont pas voulu rester sur cette décision brutale. Malgré les aléas, ils ont décidé de rassembler les fines lames et tous les amoureux des couteaux du monde entier sur internet.

Le Stay At Coutellia

Depuis le 1er mai, les organisateurs de Coutellia ont lancé le Stay at Coutellia, une version 100% connectée du Festival International. Tous les passionnés y retrouveront les couteliers du monde entier. Ils pourront participer à un groupe de discussion, découvrir des vidéos, lire des articles sur de nombreux sujets. Rendez-vous sur le site de Coutellia et sur les réseaux sociaux jusqu'au 31 août.