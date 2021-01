Covid-19 : Dans le Morbihan, des petits patrons contraints de dormir dans leur voiture

C'est un nouveau coup pour les entrepreneurs notamment. Après deux confinements et la fermeture des bars et restaurants, ils doivent désormais se conformer au couvre-feu à 18 heures, les commerces particulièrement. "Il y a une grande angoisse chez les petits chefs d'entreprises", constate Claude Dozoul, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Morbihan.

Des petits patrons qui dorment dans leurs voitures

"Il y a des gens qui n'ont pas ouvert depuis 12 mois, d'autres sept mois. Ça pose des problèmes financiers. Le moral est atteint : des adhérents couchent dans leurs voitures, d'autres ont dû _vendre leur maison et habitent chez leur mère_."

Le moral est atteint

C'est une crise peu palpable pour le moment au niveau judiciaire. "Il y a _peu d'entreprises au tribunal de commerce. On est sous perfusion__, on est là à attendre la solution. Le PGE (Prêts garantis par l’État), il faudrait l'étaler sur 10 ans ou en faire une dette. Beaucoup d'entreprises ne pourront pas le rembourser. L’État a fait son travail, nous donne des aides qui deviennent insuffisantes parce que les charges deviennent de plus en plus lourdes."_

Profiter des fermetures pour se former

Alors il faut mettre à profit ces temps de fermetures pour aller de l'avant, encourage Claude Dozoul : "Il faut faire de la formation pendant que nous sommes fermés, pour trouver de nouveaux marchés. Il faut innover, faire de la vente par internet, se former sur le numérique. _Il faut être agile, intelligent._"