Covid 19 : Dernier thé dansant à Saint-Christophe

Les boîtes de nuit vont fermer à partir de ce vendredi 10 décembre, et pendant quatre semaines. Il ne sera plus permis de danser dans les bars et les restaurants, exit donc les thés dansants. Ce jeudi, des habitués se sont retrouvés pour la der des der au Paradis 23, à Saint Christophe.