Covid-19 : des classes découvertes annulées en Lozère

"Oui, ça a été assez difficile. Sur 2020, on a perdu 500 000 de chiffre d'affaires". Nicolas Trotouin est le secrétaire générale de ligue de l’enseignement en Lozère. " C'est le manque de lisibilité qui pose problème". Depuis deux ans la ligue de l’enseignement en Lozère chargé d’accueillir les classes découvertes venue de toute la France subit de plein fouet l’effet de la crise sanitaire explique son président Alain Pantel : "depuis deux ans, oui, en a subi les conséquences puisque les classes ont été inexistantes, il faut le dire. Il y a eu un manque à gagner pour l'association. Ce manque a été de 500 000 euros en 2021. C'est quelque chose de très, très important. C'est énorme. Ça nous a empêchés de faire certaines autres activités. C'est surtout ça. Après, il a fallu se casser la tête pour conserver quand même le personnel. Donc, on a réussi quand même à se maintenir, on est toujours là, toujours présent mais il faut que ça se résolve cette année."

