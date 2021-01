Covid-19 : des pertes colossales pour l’hôtellerie Corse

Il n’est pas une structure hôtelière qui ne connaisse de difficultés dans le contexte persistant de crise sanitaire. Depuis près d’un an maintenant, de nombreux établissements ont été contraints de fermer, faute de clients.

Les « irréductibles » sont peu nombreux. Mais le combat déloyal qu’ils mènent contre la crise sanitaire laisse des traces, pour ne pas dire des trous ou crevasses importantes. La résistance s’organise donc et majoritairement autour d’une clientèle professionnelle. Mais elle reste néanmoins insuffisante pour maintenir le cap et la vitesse de croisière envisagée quelques mois plus tôt. Exemple avec l’Ibis Style d’Ajaccio qui connaît un taux de remplissage de 30% par semaine. L’hôtel qui a ouvert ses portes en septembre 2019 a du faire face à des pertes colossales. « 2020 a été une année catastrophique. Le bilan est désastreux. Il fait même peur. Avec des pertes de l’ordre de 57%, l’avenir est incertain » indique Fadoua Maarifa, la directrice de cette structure hôtelière ajaccienne.

Ce terrible constat n’est pas propre à la cité impériale. Dans la région bastiaise, l’état des lieux est similaire. 2020 a été une année très difficile. Et malheureusement personne ne croit réellement à un renversement de la situation dans les prochains mois.

Certaines structures ont misé sur la clientèle locale pour essayer de tenir la route. Ce n’est certes pas la panacée. Mais cela permet de maintenir malgré tout une certaine activité, avec des effectifs réduits évidemment. Car personne, dans le contexte sanitaire et économique n’a été en mesure de maintenir la totalité des emplois.