Covid-19 : des professionnels du tourisme plutôt optimistes pour cet hiver dans les stations du Pays de Savoie

Dans de deux bons mois, à la mi-décembre, vous pourrez retrouver les pistes de ski. En ce début octobre, la tendance des réservations pour cet hiver en Pays de Savoie est en légère baisse par rapport à la même période en 2019, moins 2,6%. Il faut se rappeler que cette année-là avait démarré très fort avec des réservations à hauteur de 39,7% début octobre.

Ce sont les chiffres donnés vendredi 8 octobre à Montmélian par G2A Consulting, un cabinet qui analyse la fréquentation touristique. Il a choisi de ne pas comparer avec 2020, une saison complètement chamboulée par la crise sanitaire.

On va croiser les doigts pour que la situation n'empire pas

Des chiffres pour cet hiver jugés "encourageants" par les hébergeurs savoyards présents à ce compte-rendu de G2A, comme par le reste de la chaîne touristique. Benjamin Mugnier par exemple, le directeur commercial de la Sagets, l'exploitant des remontées mécaniques sur la station des Gets en Haute-Savoie est plutôt optimiste pour cette saison, malgré la crise sanitaire encore en toile de fond.

"On a eu des bonnes nouvelles lors de notre dernier congrès, avec les annonces du gouvernement sur l'ouverture des remontées mécaniques cet hiver. Il n'y aura probablement pas de pass sanitaire mais si on doit le faire, on saura le faire. On a déjà mis en place tous les scénarios. Mais on va croiser les doigts pour que la situation n'empire pas d'ici là", estime Benjamin Mugnier.

On est impatients et les réservations arrivent

Olivier Reydellet, le directeur de l'office de tourisme des Saisies en Savoie a lui aussi envie d'y croire pour cette saison. "On est prêts, on est impatients et les réservations arrivent. On est même en forte progression sur les Saisies par rapport à l'an dernier, et même 2019. C'est plutôt positif, après on ne sait pas ce qui va se passer les deux prochains mois mais on a envie de dire "cet hiver, c'est ouvert et on skie", explique-t-il.