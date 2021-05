Covid-19. Des terrasses agrandies à Montpellier pour la réouverture du 19 mai

La Ville de Montpellier autorise les professionnels des restaurants, bars et cafés à agrandir leur terrasse à partir du mercredi 19 mai 2021, jour de leur réouverture. Cette mesure est soumise à conditions et approbation de la mairie. Elle vise à contrebalancer la contrainte d'une jauge à 50%.

Ce mercredi 19 mai 2021, les restaurants, bars et cafés avec terrasse sont autorisés à rouvrir dans toute la France, avec une jauge à 50%. Afin de respecter cette mesure sans perdre trop de tables, les professionnels peuvent agrandir leur terrasse, à Montpellier, jusqu'au 30 juin 2021. Par ailleurs, ils seront exonérés des droits de terrasse. Pour Michaël Delafosse, le maire de la Ville, l'objectif est de soutenir les professionnels et d'encourager l'embauche des jeunes.

Une autorisation au cas par cas

Pour bénéficier de cette extension de terrasse, les établissements concernés doivent en faire la demande sur le site de la Ville. Leur dossier sera étudié sous 48 heures. En contrepartie, les professionnels s'engagent à respecter un certain nombre de conditions. La terrasse ne devra pas s'installer devant la porte d'un riverain ou bloquer la bande circulante, c'est-à-dire l'accès aux secours, aux forces de l'ordre et aux éboueurs. Les professionnels doivent aussi veiller au volume sonore et à la propreté de leur espace agrandi. Ceux qui entravent ces engagements seront sanctionnés.

On a tous envie de reprendre un petit café en terrasse, mais il faut le faire avec prudence, Michaël Delafosse, maire de Montpellier

Ce lundi 17 mai, 63 des 650 établissements avec terrasse ont déposé une demande. Ce sont principalement des établissements qui ont une petite terrasse ou beaucoup de places en intérieur. Les dossiers sont étudiés au cas par cas. "Certains gagnent 40 m², d'autres de quoi ajouter une table de deux, précise Roger-Yannick Chartier, adjoint délégué au commerce. Pourquoi juste une table? Parce que certains professionnels veulent montrer que ça y est, il sont ouverts, ils existent."

Les trois-quarts des établissements avec terrasse ne vont pas rouvrir le 19 mai - Jacques Mestre, président général de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et de l'Hérault)

Réunis lors d'une conférence de presse dédiée à cette mesure, André Deljarry (président de la CCI de l'Hérault), Jacques Mestre (président général de l'Umih) et Roger-Yannick Chartier ont exprimé leur crainte que certains professionnels ne rouvrent pas ce mercredi 19 mai 2021. "Les professionnels calculent le rapport coût-bénéfice, explique André Deljarry. Pour certains, ce n'est pas rentable de rouvrir avec un couvre-feu à 21h et une jauge à 50%." Pour Jacques Mestre, la vraie réouverture aura lieu le 9 juin, quand le couvre-feu sera décalé à 23h.

Les professionnels peuvent faire une demande d'extension de leur terrasse jusqu'à la fin du mois de mai. L'extension des terrasses et l'exonération des droits de terrasses* vont courir jusqu'au 30 juin. Les deux mesures pourraient être prolongées.

*Cette mesure avait déjà été prise en 2020. Elle avait coûté à la ville 13.500 euros