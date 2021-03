Covid-19 : les galeries marchandes de deux Leclerc fermées dans la Drôme

Ce jeudi, Jean Castex a annoncé la fermeture à partir du samedi 6 mars des grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales "de plus de 10 000 mètres carrés et plus seulement 20 000 mètres carrés comme jusqu’à présent" dans les 23 départements placés sous surveillance renforcée, dont la Drôme. Les galeries marchandes du Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans et du Leclerc de Bourg-lès-Valence doivent donc mettre la clef sous la porte à partir de ce samedi 6 mars, pour une durée inconnue. Le préfecture de la Drôme vient de prendre la décision ce vendredi après-midi.

Les hypermarchés restent ouverts mais les boutiques des galeries marchandes doivent donc fermer. Ce sont les seuls centres commerciaux concernés par la mesure. Les grandes surfaces de bricolage continuent de fonctionner normalement, ainsi que le centre Victor-Hugo à Valence. Ces galeries marchandes des deux Leclerc avaient déjà du fermer le 1er février dernier, elles avaient pu rouvrir quelques jours plus tard après un nouveau calcul de leur surface de vente.