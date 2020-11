Covid-19 - Emission spéciale : Quelles aides pour les employeurs et les salariés ?

France Bleu Cotentin vous propose une émission spéciale ce vendredi 13 novembre de 8h à 9h pour répondre aux interrogations des chefs d'entreprise et des salariés en cette période de reconfinement. Intervenez en direct et posez vos questions au 02 33 23 13 23.

Un nouveau confinement est en place en France depuis le 29 octobre 2020, pour lutter contre la nouvelle accélération de l'épidémie de coronavirus. Dans le monde économique, la situation est différente du premier confinement. Certains secteurs peuvent poursuivre leur activité, à l'image du BTP par exemple. D'autres sont soumis à fermeture comme les bars, les restaurants, les hôtels, les commerces (sauf ceux dits "de première nécessité"), les cinémas, les salles de spectacle, les salles de sport etc. Et le gouvernement affirme que le recours au télétravail doit être le plus massif possible.

Fonds de solidarité, report de charges, prêts : de quelles aides peuvent bénéficier les entreprises ? Quels sont les moyens pour les commerçants de développer la vente à distance ? Quelles sont les règles qui s'appliquent pour le télétravail ? Pour le chômage partiel ? Quels sont les dispositifs de soutien mis en place par les collectivités locales ?

Salariés, chefs d'entreprises, artisans, commerçants, indépendants, employeurs associatifs.... Venez témoigner sur France Bleu Cotentin ce vendredi 13 novembre. Emission spéciale de 8h à 9h. Trois invités répondront à vos questions :

Gildard Beuve, président de l'organisation patronale Medef 50

Benoît Deshogues, directeur de l'unité manchoise de la DIRECCTE Normandie

Sophie Gaugain première vice-Présidente de la Région Normandie en charge du développement économique et du soutien aux entreprises

