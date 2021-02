Covid-19 en Côte-d'Or : Avec la fermeture des frontières, les professionnels du tourisme "à l'arrêt"

Dans le cadre du renforcement des mesures anti-covid, le gouvernement et son premier ministre Jean Castex mettent en place des contrôles beaucoup plus stricts aux frontières françaises. Il faut désormais une raison impérieuse pour entrer en sortir du pays. Encore un coup dur pour le secteur du tourisme, déjà fortement touché par la crise depuis un an.

90% des voyages annulés ou reportés depuis le printemps 2020

"Nous sommes dans l'obligation d'annuler tous les départs pour les semaines à venir, notamment pour les vacances scolaires", témoigne Sylvie Steitz, la directrice de Voyage Conseil Bourgogne à Dijon, particulièrement impactée par la fermeture des liaisons avec la Polynésie française, sa spécialité. "C'est la destination que nous vendons le plus à l'agence, forcément cela a un fort impact, nous avions par exemple de jeunes mariés qui devaient partir samedi prochain."

Comme beaucoup d'autres, Sylvie Steitz fait face à de grosses difficultés. 90% des voyages ont été annulés ou reportés depuis un an, "il n'y a plus grand chose, voire plus du tout en termes de rendement" dit-elle, l'essentiel de l'activité depuis quelques temps consiste à rassurer les clients déjà partis. Sylvie Steitz regarde devant elle avec inquiétude face au manque de perspectives, bien consciente que sa survie dépend des aides de l'Etat et des mesures de chômage partiel.

Les œnotouristes priés de rester chez eux

Autre activité, même combat à Saint-Philibert pour Sonia Guyon, à la tête de Burgundy Emotion, une société spécialisée dans l’œnotourisme à destination des publics étrangers, anglophones notamment. Elle est "totalement à l'arrêt depuis mais 2020", et cherche à se réinventer face à l'épidémie.

"On s'adapte. Cela veut dire qu'on va s’adresser à une clientèle un peu plus locale, soit bourguignonne, soit française. Et on va réadapter nos offres, pour que tout soit accessible pour eux. Réadapter au niveau tarifaire, tout en offrant la même qualité de service, avec des choses un peu plus personnalisées, un peu plus insolites et uniques."

Quant aux perspectives, elles sont floues là aussi pour Sonia Guyon, pas très enclin à l'optimisme : "Je ne peux pas vraiment me prononcer, parce que je ne sais pas, personne ne sait. Tout ce que je peux dire c'est que je suis toujours motivée, pour répondre à une clientèle qui souhaite découvrir les vins de Bourgogne, et j'ai d'autres projets pour satisfaire leurs demandes."