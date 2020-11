Covid-19 en Côte-d'Or : le télétravail, une aubaine pour l'emploi des handicapés ?

Le chômage explose en France depuis le début de la crise sanitaire et financière, et cette crise frappe indifféremment l'ensemble des salariés.

C'est ce que confirme Emilie Bessière, la directrice de Cap Emploi 21, une structure côte-d'orienne de soutien à l'insertion des handicapés dans l'emploi. "Pour l'instant au niveau de la crise sanitaire, effectivement les travailleurs handicapés vont être touchés comme n'importe quel salarié, mais pour l'instant on est au même niveau d'entrées, chez nous, que l'année dernière à la même période.

Le télétravail, une aubaine pour le maintien dans l'emploi des publics handicapés

Paradoxalement, la période pourrait même devenir bénéfique pour l'emploi des handicapés, avec l'avènement du télétravail : "en effet ce sont des solutions intéressantes, la majorité des ces publics ont des troubles moteurs, et c'est vrai que le télétravail est une solution possible. Donc on est pas mal intervenus pendant cette période de covid pour aménager les postes de travail à domicile. C'est quelque chose qui a bien fonctionné pour le maintien dans l'emploi des personnes qui avaient déjà un contrat."

Des aides bienvenues, mais encore méconnues

A l'occasion de cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, le gouvernement annonce la prolongation de sa prime de 4.000 euros versée aux patrons qui s'engagent avec un salarié handicapé, soit en CDI, soit en CDD de plus de trois mois. Efficace ? Oui, répond Emilie Bessière, encore faut-il que les contrats existent. "Il est vrai qu'avec cette deuxième vague, ces aides ne sont pas sollicitées. Les patrons recherchent plus de petits contrats, ils n'e s'engagent pas sur le moyen ou le long terme." Cap Emploi 21 se démène aussi auprès des employeurs pour faire connaître ces aides, pas toujours bien connues.

Une représentation faussée de la réalité des travailleurs handicapés

De la même manière, la pédagogie s'impose toujours auprès de certains chefs d'entreprises, pour lutter contre certains a priori : au-delà des aides financière, il faut "avoir une meilleure connaissance du handicap", souligne Emilie Bessière. "Souvent, on va avoir une représentation un peu faussée de la réalité des travailleurs handicapés. Donc on essaie vraiment de travailler avec les employeurs, les recruteurs, sur cette connaissance, et de leur proposer des profils adaptés à leurs besoins." Il faut savoir qu'il y a "énormément de handicaps différents, avec des conséquences très variées sur leurs capacités de travail."

En 2019, Cap Emploi 21 est venu en aide à 2.600 personnes. Parmi les demandeurs d'emploi, 60% sont parvenus à décrocher au moins un contrat.