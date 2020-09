Covid-19 : En Vendée, une entreprise prestataire de spectacles lance "l'alerte rouge"

Il veut de l’aide face à une situation qui s’éternise : Le Synpase, Syndicat des Prestataires de Services de l’Audiovisuel Scénique et Évènementiel, appelle toutes les entreprises du secteur à entrer dans l’opération « alerte rouge », organisée cette semaine. L’idée est de recouvrir ou d’illuminer en rouge leurs bâtiments, la nuit. Le but est d’alerter les pouvoir publics sur leurs difficultés. L’entreprise vendéenne LR événement, implantée à Sallans, participe à cette opération.

L'entreprise compte six salariés, et une vingtaine d'intermittents du spectacle réguliers. Ses principaux clients sont des collectivités et des associations, sur tout le nord-ouest de la Vendée. Jerome Jauffrit, gérant de LR événement, estime à 70% la baisse du chiffre d'affaire depuis le début de l'année. Il reconnait que le gouvernement a déjà accordé des aides, mais estime que ce ne sera peut-être pas suffisant : « le problème, c’est qu’on n’a aucune visibilité sur 2021. Si reprise il y a, ce ne sera pas avant 2022. Peut-être que d’ici là, on aura la moitié de nos entreprises qui auront coulé ».

C'est aussi ce que disent les intermittents du spectacle, comme Tony Dreux concepteur de jeux de lumières : « le chômage partiel pour les intermittents a été prolongé jusqu’au mois d’aout 2021. Ça, c’est une très bonne chose pour nous, mais il faut que nos employeurs aussi soient aidés, parce que, si ce n’est pas le cas, on ne pourra pas recommencer à travailler ».

Alors il faut nous soutenir, disent les professionnels du secteur..Le Synpase demande au gouvernement un plan de soutien spécifique.