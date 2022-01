Covid-19 : entre 5 et 12 % d'absentéisme dans les entreprises sarthoises

"Il y a un peu de désordre" reconnait Hervé Tremblaye. Le patron du groupe de transport et logistique du même nom, dont le siège est basé au Mans, doit jongler avec les tableaux de service. Qui est présent ? Qui est absent ? "Chaque matin, c'est un peu la surprise ! Le taux d'absentéisme dans les entreprises oscille entre 5 et 12 % entre les salariés contaminés, les gardes d'enfants et les cas contacts, et chez nous, c'est plutôt 12". Tremblaye emploie 450 personnes au Mans et à Rennes. "Pour le personnel administratif, on a mis en place du télétravail. Pour les chauffeurs de camion, on a organisé une batterie de conducteurs de remplacement".

L'activité des tribunaux de commerce divisé par quatre depuis le début de la crise

Depuis novembre 2021, Hervé Tremblaye est aussi président de la chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe. "Globalement, l'économie française va bien. On enregistre même le plus fort rebond en Europe". Grace aux aides de l'Etat, les entreprises ont tenu le coup pendant la crise. "A tel point que l'activité des tribunaux de commerce a été divisée par quatre". Mais Hervé Tremblaye reste prudent. "Le problème c'est que maintenant il va falloir rembourser. L'Etat a offert à un décalage de six mois supplémentaires. La situation des entreprises sera examinée au cas par cas". Mais les plus fragiles pourraient en faire les frais et selon lui, c'est à partir de maintenant que l'on va mesurer le véritable impact économique de la crise. "Ce qu'on sait, c'est que les secteurs qui souffrent le plus encore aujourd'hui sont les secteurs du tourisme, de l'événementiel, du spectacle, le sport". Les traiteurs, les foires et salons ont aussi trinqué à cause des annulations des pots de fin d'année ou des fêtes d'entreprises avant les vacances de Noël.

Hervé Tremblaye, président de la chambre de chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Développer la formation

En attendant, beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur des transports, sont confrontées à des problèmes de recrutement. " Dans mon entreprise, par exemple, on a 35 postes à pourvoir en conducteurs routiers". La solution, c'est de former directement les futurs salariés. La chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe est d'ailleurs le premier formateur du département, après l'Education nationale, via ses organismes de formation comme les CFA (centres de formation des apprentis). L'an passé, la CCI a contribué à former 4600 personnes dont 2000 en formation continue. "Nous venons de créer Ekod où sont formés des web designer" pour permettre aux entreprises sarthoises de recruter des candidats dans les process de production, de l’internet dans les communications et du digital dans le marketing.