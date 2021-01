Covid-19 : est-ce désormais trop facile d'avoir un arrêt maladie ?

Si on a des symptômes du coronavirus ou si on est cas contact, on peut désormais se déclarer sur le site internet de l'Assurance Maladie, declare.ameli.fr. Le site délivre alors automatiquement une attestation d'isolement qui vaut justificatif d'absence auprès de son employeur. Plus besoin de passer chez le médecin pour un arrêt de travail. Cette mesure, annoncée par le Premier Ministre jeudi dernier, est entrée en vigueur ce dimanche. L'objectif est de freiner encore la propagation du virus.

Mais il y a des garde-fous pour éviter les abus. Quand on s'auto-déclare symptomatique en ligne, on s'engage à passer un test Covid -19 dans les 48 heures. S'il est positif, l'arrêt maladie est confirmé. Sinon, vous devez reprendre le travail le lendemain. Le test est indispensable : sans, l'arrêt n'est pas indemnisé. Par ailleurs, il y aura des contrôles assure Maylis Manson, directrice de la santé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme : "on peut aussi imaginer que certaines personnes aient envie de prendre des congés rémunérés par l'Assurance Maladie donc on va aussi contrôler le fait qu'un même assuré ne réitère pas trop souvent ce genre d'auto-déclaration."

Les patrons de Drôme Ardèche partagés

Cela ne rassure pas complètement Christophe Rey. Le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises en Ardèche redoute plus d'absentéisme chez les salariés : "il n'y a pas de test ou contrôle préalable à l'arrêt. Et est-ce qu'on est certain que l'Assurance Maladie aura les moyens de faire tous les contrôles nécessaires a posteriori ? est-ce qu'il y aura le personnel pour ? Je n'en suis pas certain. Donc je veux croire que chaque personne fera preuve de civisme, ce qui nous permettra d'éviter une dérive, un absentéisme incontrôlé et une désorganisation de l'entreprise."

Le président de la CPME de la Drôme, Simon Francon, ne pense pas qu'il y aura d'abus sur les arrêts maladie : "je pense que les salariés qui trichent trichaient déjà. On va chez le médecin, on dit qu'on a mal au dos etc, on peut se faire arrêter. Donc je ne pense pas que l'auto-déclaration en ligne accentue la fraude. Et dans les TPE-PME, on a une relation de confiance avec les salariés. De temps en temps, j'ai un collaborateur qui m'appelle, qui me dit "je suis malade, je ne viens pas au bureau", et il revient le lendemain ou le jour d'après sans être allé chez le médecin, parce qu'on est dans une relation de confiance."

Ce système d'arrêt de travail sur internet existait déjà pour les personnes risquant de développer une forme grave de Covid-19 et devant s'isoler impérativement.