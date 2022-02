Covid-19 et restaurants : le télétravail fait perdre jusqu'à 65% de clients confie le président de l'UMIH 33

"On souhaite enfin sortir de cette crise sanitaire, alors oui c'est une bonne nouvelle". La réouverture des discothèques ce 16 février, la possibilité de consommer debout au bar, de boire et manger à nouveau dans les trains et les stades, sont autant de signaux positifs après deux ans de crise sanitaire, pour Franck Chaumès le président de l'UMIH en Gironde.

D'autant que le télétravail obligatoire au mois de janvier, a fait du mal. C'est "le coup le plus dur, parce qu'on n'a pas eu droit à des aides cette fois-ci. Et il y a eu 60 à 65% de clients en moins pour certains et 50 à 55% en moyenne dans les restaurants".

Faut-il craindre de la casse dans les prochaines semaines ? "On a été tenu hors de l'eau jusqu'ici" avec le quoiqu'il en coûte gouvernemental. "Tout le monde n'aura pas l'opportunité de pouvoir décaler le remboursement de son Plan Garantie par l'Etat. Et ça va donc commencer à être difficile parce qu'on n'a plus de trésorerie. Quel établissement peut résister avec 65% de moins de fréquentation et 10 à 15 salariés à charge ?".