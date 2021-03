Covid-19 : fermé depuis 5 mois, un bar de Laval vend ses bières à prix coûtant pour éviter de les perdre

C'est une opération pas comme les autres dans le centre-ville de Laval. On connaissait les braderies de vêtements, de vieux objets ou encore de livres, mais depuis jeudi, c'est de la bière qui est bradée. À l'origine de cette initiative, les gérants du bar du Cap Horn qui voulaient éviter de perdre 305 litres de bières. L'établissement, installé face aux quais de Laval, est fermé depuis le deuxième confinement de fin octobre et comme aucune date de réouverture n'est fixée pour les bars, les gérants préfèrent vendre leurs bières à prix coûtant.

Opération "anti-gaspi"

Certaines bières se périment beaucoup plus vite, comme les bières artisanales car les "houblons travaillent", précise Clément Poulain, un des gérants du Cap Horn. Les clients doivent apporter leurs propres contenants pour acheter de la bière. Les serveurs remplissent donc des bouteilles vides. "On peut venir avec toutes les bouteilles que l'on souhaite tant que ce sont des bouteilles pour les boissons gazeuses : des bouteilles de soda, des bouteilles d'eau gazeuse, bouteilles de limonades et nous on vend", décrit le gérant.

Pour éviter qu'il y ait trop de mousse, des tuyaux ont été installés au bout des tireuses. Cécile est par exemple venue avec des bouteilles de cidres vides. "Je n'ai pas demandé le prix car l'idée c'était de donner un coup de main à notre petit niveau", sourit-elle, en repartant avec quatre bouteilles remplies. La bière doit être consommée sous 72 heures, alors elle compte en donner à ses enfants et en boire avec son mari : "Le soleil est là, alors on va boire une petite bière, ça ne fera pas de mal", se réjouit cette habitante du Genest-Saint-Isle.

Cécile arrive avec des bouteilles de cidre vides et repart avec quatre bouteilles remplies de bière. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le litre est vendu entre 3 et 4 euros : un prix qui attire les amateurs de bière. "J'ai 5 ou 6 bouteilles et quand je vois le prix 17 euros, je ne m'attendais pas du tout à payer ce prix-là : je m'attendais plus à 30 euros minimum", affirme Christian, qui a fait la route depuis Montigné-le-Brillant, au sud de Laval pour venir acheter la bière du Cap Horn. Et d'ajouter : "C'est mêler l'utile à l'agréable !".

Je ne fais vraiment aucune marge, on écoule nos stocks : je n'ai pas envie que cela soit jeté.

Clément Poulain, un des gérants du Cap Horn.

La plupart des clients apprécient la double facette de l'opération : de la bière pas chère afin d'aider les commerçants. Mais certains comme Jean-Charles ont hâte de boire de la bière dans d'autres conditions. "C'est sûr qu'on préférerait être en terrasse, tranquillement posés, mais bon on fait avec la situation", regrette ce Lavallois de 27 ans.