Covid-19 : "il faut être optimiste, on ne veut pas entendre parler de quatrième vague" dit l'UMIH en Gironde

Franck Chaumes est un restaurateur optimiste. Celui qui est également vice président de l'UMIH en Gironde, le syndicat des hôteliers et des restaurateurs se réjouit de la forte fréquentation depuis le début du déconfinement le 19 mai dernier, les clients revenus nombreux dépensent plus : On a eu une montée du ticket moyen parce que les gens étaient dans cette demande là, de rester assez longtemps à table et de se faire plaisir. Le problème pour les professionnels, c'est le recrutement. Les établissements manquent de personnels qualifiés souligne Franck Chaumes, du coup la masse salariale s'annonce plus importante

On prend souvent trois personnes pour deux postes pour palier au manque de professionnalisme

Mais Franck Chaumes insiste sur l'essentiel : le principal c'est qu'on soit ouvert