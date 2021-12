Covid-19 : indemnisation des charges fixes et chômage partiel réinstauré pour les discothèques

Le gouvernement va renforcer l'indemnisation des charges fixes et le chômage partiel sera réinstauré dans les entreprises du secteur de l'événementiel et pour les discothèques, fermées à partir de vendredi pour quatre semaines, a annoncé ce mardi la ministre du Travail Élisabeth Borne.

"Je vous confirme que nous apporterons une réponse à chacun des secteurs, à chacun des entrepreneurs qui sont touchés" par les restrictions sanitaires annoncées lundi par Matignon pour freiner la cinquième vague du Covid-19, a assuré Bruno Le Maire, ce mardi lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. L'exécutif a notamment acté la fermeture des discothèques pour quatre semaines à partir de vendredi, suscitant l'inquiétude et la colère des professionnels qui estiment avoir déjà payé un lourd tribut à la crise sanitaire, à l'image de Franck Lemaire, patron de la discothèque "Le 7" à Chaingy, près d'Orléans.

Des patrons de discothèques "écœurés"

"C'est le coup de massue !", s'est-il insurgé sur France Bleu Orléans. "Il ne reste que 4.000 discothèques en France ! Moi-même, j'ai été contrôlé ce week-end par les gendarmes, ils m'ont dit qu'on était les meilleurs élèves, on respecte les protocoles, les masques, le pass et aujourd'hui on nous ferme encore. Et on nous dit quatre semaines, mais on n'y croit pas trop !" Exaspération partagée par Matthieu Lebrun, porte-parole du collectif des discothèques de Bretagne et de Normandie. "On m'a expliqué début juillet : 'on vous rouvre parce qu'il y a le pass sanitaire, vous allez voir, c'est génial, en plus vous contrôlez les pièces d'identité, vous avez la meilleure protection'. Et là, on m'explique qu'on nous referme" a-t-il déploré sur France Bleu Armorique.

"Nous sommes toujours montrés du doigt, nous sommes les mauvais élèves. Je suis dégoûté, écœuré de tout ce que j'ai fait depuis 16 mois, avoir mis ma vie entre parenthèses, ma vie privée aussi (...)1.300 patrons de boîte de nuit (...) Tout le monde s'en fout. On ferait ça aux restaurateurs, je peux vous dire que là, ça ferait du bruit."

"On va attaquer une traversée du désert avec une gourde vide", résume Thierry Fontaine, président du syndicat professionnel Umih Nuit interrogé par l'AFP. Priver les discothèques d'activité en décembre les empêchera de reconstituer une trésorerie déjà mise à mal par 16 mois de fermeture, s'alarment les professionnels.

Décembre représente 20% de l'activité annuelle

La réunion d'une trentaine de minutes en visioconférence avec le ministre chargé des Petites et moyennes entreprises Alain Griset, ce mardi, n'a pas calmé les esprits, pas plus que les assurances du président Emmanuel Macron qui s'est engagé lors d'un déplacement à Vierzon à ce que les discothèques rouvrent "au plus vite".

Pour soutenir les entreprises de l'événementiel en difficulté et les discothèques le gouvernement va renforcer l'indemnisation des charges fixes et de l'activité partielle, ont détaillé la ministre du Travail Élisabeth Borne et son homologue à l'Économie Bruno Le Maire.

La prise en charge des coûts fixes des entreprises pénalisées par la crise pourrait être renforcée jusqu'à couvrir "l'intégralité des charges", contre 90% actuellement, dès lors qu'elles perdent beaucoup de chiffre d'affaires ou sont fermées, a précisé ce dernier devant les députés. Et ce, afin que les boîtes de nuit "ne perdent pas un euro" grâce à une aide couvrant "y compris la rémunération" de leurs gérants, a-t-il dit.

De son côté, Élisabeth Borne a promis sur LCI le retour du chômage partiel "pris en charge à 100%" pour "continuer à protéger les emplois". Évoquant d'abord un seuil de 80% de baisse du chiffre d'affaires nécessaire à cette prise en charge, la ministre a finalement expliqué qu'il serait précisé avec les professionnels, pour qui décembre représente 20% de l'activité annuelle.

Scepticisme et lassitude

Mais cela n'a pas convaincu : "Tout le monde a dit unanimement au gouvernement : 'C'est une plaisanterie. Comment voulez-vous que l'on fasse avec ça ?'" a rapporté à l'AFP l'exploitant de discothèques Thierry Fontaine, porte-parole mardi pour l'Umih et le GNI, les deux principaux syndicats de l'hôtellerie-restauration. "On nous indemnise de nos frais fixes donc on gèle nos sociétés, mais on ne crée pas de valeur pour l'avenir. On nous prive des plus grosses soirées de l'année, dont celle du Nouvel An alors que nous avons 16 mois de retard de trésorerie", a-t-il argué, mettant en avant sa "contre-proposition : un fonds de solidarité à hauteur de 30% de notre moyenne de chiffre d'affaires 2021".

Mardi, le Syndicat des lieux festifs et de la diversité (SNEG) a exprimé son "sentiment d'injustice face à l'arbitraire" de cette fermeture, jugeant que la "profession la plus sécurisante - ventilation des locaux, pass sanitaire vérifié par une pièce d'identité, pas de cluster - est de nouveau stigmatisée".

Parue le 26 novembre dans la revue médicale The Lancet, l'étude ComCor de l'Institut Pasteur réalisée du 23 mai au 13 août - les discothèques ayant rouvert le 9 juillet avec pass sanitaire - classe ces établissements comme "des lieux à haut risque de transmission" du virus, car ce sont des lieux clos mal ventilés favorisant la propagation du virus. Selon ces travaux, aller en soirée dans un lieu privé ou en discothèque pendant la période faisait plus que quadrupler le risque de contamination chez les moins de 40 ans.

Les résultats d'une autre étude sont très attendus : baptisée "Reviens la nuit" et menée par l'agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes, elle a réuni en octobre des clubbeurs vaccinés mais sans masque en discothèque, pour voir si cela augmentait leur risque d'être contaminés.

Différer le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE)

De son côté, l'événementiel - traiteurs, agences d'hôtesses, fleuristes...- a ces derniers jours fait face à une avalanche d'annulations, nombre d'entreprises renonçant aux séminaires ou événements festifs en raison de la nouvelle vague de contaminations. Pour Frédéric Pitrou, délégué général de l'Union française des métiers de l'événement, le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) qui doit commencer en mars 2022 doit être reporté, mais pour l'heure le gouvernement promet une "médiation départementale" avec les banques.