Coronavirus : inquiétude autour des voyages scolaires

C'est un des secteurs qui souffrent énormément avec l'épidémie de coronavirus : celui des voyages scolaires. La plupart sont annulés et les centres qui les accueillent d'habitude sont en grandes difficultés.

On devait accueillir 51 classes et on n'en a accueilli que 3

C'est le cas du château de la Plinguetière, à Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire-Atlantique) : "Les voyages scolaires représentent 40% de notre activité, explique le directeur, Christophe Boisard. _On a perdu 230.000 euros de chiffre d'affaire_. On devait accueillir 51 classes et on n'en a accueilli que 3. On a d'abord eu beaucoup de report d'activité sur septembre-octobre mais, finalement, tous ont été annulés. Si nous ne pouvons pas accueillir de scolaires pendant l'année 2021, je pense que nous allons mettre la clef sous la porte".

Si les écoles ne lancent pas les séjours maintenant, est-ce qu'elles se lanceront plus tard ? Rien n'est moins sûr

Les perspectives ne sont pas bonnes confirme Rose-Laurence Pichon, la déléguée pour les Pays de la Loire de l'Unat (association qui fédère des structures d'hébergements collectifs et des organisateurs de séjours) : "les écoles annulent massivement leurs séjours scolaires sachant que pour nous, c'est en ce moment que se décident les séjours pour 2021. Pour l'automne, tout est annulé et on se pose donc la question pour l'hiver et le printemps prochain. Si les écoles ne lancent pas les séjours maintenant, est-ce qu'elles se lanceront plus tard ? Rien n'est moins sûr."

L'Unat a écrit au rectorat pour rappeler que les structures ont mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires. "On a des centres qui sont totalement en mesure d'accueillir des groupes", poursuit Rose-Laurence Pichon. "On propose un cadre sécurisant pour les enfants mais aussi pour les adultes. Et on propose aussi un cadre pédagogique, ce ne sont pas des vacances".