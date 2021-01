Covid-19 : inquiétude et colère des restaurateurs qui ne rouvriront pas le 20 janvier

Le Premier ministre "l'annoncera" officiellement "jeudi", mais "nous resterons fermés" après le 20 janvier, a confirmé ce mardi sur franceinfo, le président du Groupement National des Indépendants, hôtellerie et restauration (GNI), Didier Chenet, à l'issue d'une réunion à Bercy consacrée au secteur de l'hôtellerie restauration. "C'est difficile de ne pas avoir de perspectives, mais nous avons senti un soutien très clair, très ferme de Bruno Le Maire jusqu'à ce que la situation sanitaire soit rétablie", a-t-il ajouté auprès de l'AFP. Sollicité par l'agence de presse, le ministère de l'Économie n'a pas souhaité communiquer.

Prolonger les dispositifs d'aides

Inquiets pour la pérennité de leurs activités, les professionnels ont plaidé pour que soient "prolongés les dispositifs d'aides actuels pendant toute la période de la crise sanitaire", a rapporté Jean-Virgile Crance, président du GNC qui regroupe les chaînes hôtelières.

Les hôteliers et restaurateurs espèrent notamment voir à nouveau élargi l'accès au Fonds de solidarité, afin qu'il puisse bénéficier davantage aux établissements regroupés dans des holdings et prolongé le chômage partiel "a minima jusqu'en juin 2021". "Nous espérons rouvrir entretemps mais pour autant, l'activité ne reprendra pas du jour au lendemain", a souligné Jean-Virgile Crance auprès de l'AFP, rapportant qu'en 2020 le taux d'occupation des hôtels -qui ont massivement fermé ou tournent au ralenti faute de clients- a chuté à "moins de 33%" en France, un niveau "catastrophique car le seuil de rentabilité est aux alentours de 60%".

On est en train de crever

Résignés, certains professionnels ont anticipé, à l'image de Joffrey Rouleau, patron du restaurant "Le 32" à Châteauroux : "Je ne me suis pas préparé à rouvrir le 20 janvier. Autour de moi, dans mon réseau, on parle du mois d'avril. Ça ne me fait pas rigoler du tout, on navigue vraiment à vue", a-t-il déploré auprès de France Bleu Berry.

Colère partagée par Sabine Ferrand, présidente régionale de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie)."On peut comprendre que la priorité soit la santé des Français avec cette crise sanitaire. Mais en attendant, on est en train de crever", dénonce-t-elle. "On nous annonçait qu'on pourrait se connecter sur Internet à partir du 4 janvier pour demander nos aides du mois de décembre. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas".

Désespoir

Des difficultés administratives qui achèvent de démoraliser les professionnels affirme Joël Oudin. Président de l'UMIH dans la Marne, il se dit assailli d'appels et d'emails d'adhérents désemparés devant les formulaires à remplir pour percevoir les aides promises par l'État. "On est le 5 janvier, ceux qui se sont trompés [le mois dernier ndlr] n'ont toujours rien touché ! Les impôts disent qu'ils vont régler le problème mais quand ? Quand ils se seront tirés une balle dans la tête ?! Certains sont au bord du suicide, on en connaît, on en a eu en pleurs ici".

Excédés, certains appellent à ouvrir en dépit de l'interdiction. Dans le Doubs par exemple, le patron d'un restaurant de Cusance, Stéphane Turillon, a choisi de s'adresser directement au président de la République via les réseaux sociaux. "M. Macron, je vais ouvrir mon restaurant ! Et si vous voulez venir me fermer, venez !" déclare-t-il dans une vidéo dans laquelle il invite ses confrères, patrons de bars, restaurants et discothèques à faire de même.

Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu mercredi matin.