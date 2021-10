Covid-19 : l'aéroport Biarritz Pays Basque est toujours en difficulté

L'aéroport de Biarritz Pays Basque est toujours à la peine en cette fin d'année 2021. Après une année 2020 catastrophique à cause de la crise sanitaire, l'activité a repris un peu de couleurs cet été mais pas suffisamment pour recoller avec les chiffres de fréquentation d'il y a 18 mois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus d'un million de passager en 2018, 400.000 seulement depuis le début de l'année.

Cependant, les différents protagonistes se veulent positifs et rassurants : 150.000 voyageurs entre janvier et juin, et 269.000 entre juillet et septembre, pour la haute saison estivale, même si ça reste un bon tiers de moins qu'habituellement.

De l'argent public pour combler le déficit

Le syndicat mixte de l'aéroport Biarritz Pays basque espère toutefois limiter la casse en maintenant une offre de liaisons importantes, notamment en direction de Paris et en visant une clientèle d'affaires cet hiver.

Patrick Chasseriaud, le président de l'aéroport Biarritz Pays Basque © Radio France - Iban Etxezaharreta

Avec cette crise sanitaire, les effectifs de l'aéroport sont passés de 70 à 50 salariés. Les responsables ne le nient plus à présent : il sera de nouveau fait appel aux collectivités publiques pour combler le déficit de 2 millions 600 mille euros de l'an dernier auxquels il faut rajouter 1 million d'euro cette année. 2022 sera l'année de la reconstruction, espère Patrick Chasseriaud, le président de l'aéroport Biarritz Pays Basque.