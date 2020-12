Covid-19 : l’appel à l’aide des gérants de structures de loisirs indoor en Bretagne

Les seize gérants de parcs de trampolines, lasers games, et autre soccers en Bretagne tirent la sonnette d’alarme. Ils sont toujours fermés, et les aides de l’Etat ne suffisent pas à payer leurs charges. Certains craignent de ne pas tenir le coup, jusqu’à leur réouverture.

Cette période hivernale devrait être une période de rush dans les escapes games, les parcs à trampoline et autres soccers où les goûters de Noël des comités d’entreprises et les fêtes d’anniversaire d’enfants sont habituellement nombreux en décembre. Mais cette année, pas un bruit dans le parc à trampoline de Crevin, en Ille-et-Vilaine. Le site est fermé depuis les vacances de la Toussaint. Comme ses collègues, le gérant Antoine Cochet est inquiet. Ces structures craignent de ne survivre à la crise du Covid-19. «On a beaucoup de charge fixes, avec de gros loyers car nous disposons d’espaces très grands » explique le gérant. Pour Guillaume Lamour, exploitant de soccers à Rennes « avec mes 4.200 m2 d'espace, les 10.000 euros d’aides de l’Etat ne couvre même pas un loyer mensuel ». Dans ce secteur d’activité des espaces de loisirs Indoor, les loyers représentent 25 à 30 % des coûts fixes.

Nous sommes un peu le trou dans la raquette des aides de l’Etat - Pierrick Corteville, représentant en Bretagne de l’association Space qui réunit ces gérants de structures de loisirs Indoor.

Le chômage partiel et les aides de 10.000 euros accordées par l’Etat sont insuffisants pour ces structures. « Pour ouvrir un parc à trampoline ou un laser game, les investissements sont lourds, avec des gérants qui engagent toutes leurs économies dans leur projet. Ces entrepreneurs sont souvent caution personnelle de leurs investissements» ajoute Pierrick Corteville, de l’association SPACE.

Des aides bien insuffisantes pour faire face aux charges

Dans ces espaces de loisirs, les clients ont accepté des reports pendant le premier confinement « aujourd’hui ils demandent à être remboursés, et on comprend » ajoute Antoine Cochet « à cela s’ajoute les charges d’électricité, de chauffage, les retraites, les mutuelles, tout cela est à payer alors que nous n'avons pas de rentrées d'argent depuis sept mois » liste le gérant du parc à trampoline. Sylvain Furet, est gérant de lasers games dans la métropole rennaise, et il est dans la même situation que ces collègues « le moral est entamé, car pour nous c’est une question de survie. On alterne entre les moments d’euphorie quand on espère rouvrir, et les moments de déprime, car nous avons peu de perspectives ».

« Je n’ose plus ouvrir la boite aux lettres » - gérante d'un parc à Auray

Pour Kritell Noël qui a ouvert un parc de jeux pour enfants à Auray (Morbihan) la situation est encore plus difficile « je n’ose plus ouvrir la boite aux lettres, où je découvre de nouvelles factures, j’ai les huissiers chez moi depuis cet été ». La gorge nouée, des larmes dans les yeux, Kristell Noël est aujourd’hui résignée. Elle ne voit pas d’autre issue que celle de fermer définitivement son parc ouvert à l’été 2019. Elle y a investi 400.000 euros et elle avait embauché six personnes, dont ses deux filles « je ne peux plus tenir jusqu’en février, psychologiquement, c’est tellement lourd»

Une manifestation à Paris

« Il faut que l’Etat nous entende et prévoit pour nous des aides spécifiques » lance Guillaume Lamour. Une manifestation est programmée samedi 14 décembre à Paris, à l’initiative de l’association SPACE qui réunit les entreprises de ce secteur qui emploie 12.000 personnes en France. En attendant les gérants des structures ont aussi lancé une pétition de soutien sur internet : sos-parcs-loisirs-indoor.fr