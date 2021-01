Covid 19 : l'auberge Aü Rey à Gayon s'adapte comme il peut

Le monde de la restauration attend encore la position du gouvernement, mais il apparait plus que probable que les restaurants vont restés fermés au-delà de la date du 20 janvier, envisagée à la fin de l’année dernière.

Une auberge troisième génération

A Gayon (66 habitants), près de Lembeye, il y a l’auberge Aü Rey, chez Rey en Français. C'est le café restaurant de la famille Rey depuis trois générations. Le patron c’est Michel, 56 ans. Chez Rey c'est une institution connue pour sa tête de veau sauce gribiche et ses ris de veau, entre autres. Le restaurant est ouvert le midi du lundi au samedi habituellement. Il peut servir 88 personnes. "Je double la population de Gayon tous les midi" s'amuse à dire Michel.

Sauvé par la tête de veau à emporter

A Gayon il n’y a pas "d'Uber eats" mais chez Rey on vend entre 20 et 50 plats à emporter tous les jours. Ca limite les dégâts, mais Michel ne sait pas encore quand il va rouvrir et donc s’il va tenir le coup. Il souffre de cette incertitude. L'établissement n'est pas menacé encore. Les quatre employés sont au chômage partiel et cette vieille boutique n'a plus d'emprunt à rembourser. L'affaire fait le dos rond et patiente. Mais Michel et sa compagne Agnès sont en manque de certitude sur l'avenir.

On a la tête hors de l'eau encore, mais tous les jours le niveau de l'eau monte et on perd un peu pied. On espère que ce satané Covid s'en ira avant qu'on ne soit noyé - Michel Rey

"On ne peut pas se projeter. Ca plombe!" Copier