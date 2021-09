Covid-19 : l'État a engagé plus d'un milliard et demi d'euros pour soutenir les entreprises drômoises

Marie Argouarc'h, la sous-préfète chargée de la relance (en rouge et noir), fait le point sur les aides de l'État dans la Drôme

Les chiffres sont mirobolants. Depuis le début de la crise sanitaire l'État a engagé dans la Drôme 1,6 milliard d'euros pour soutenir les entreprises. Mercredi 8 septembre, la préfecture du département a fait un point sur les aides d'urgence de l'État et sur le plan de relance lancé pour soutenir l'économie face à la crise sanitaire. Le fonds de solidarité a bénéficié à plus de 17 700 entreprises drômoises, pour un montant de 256 millions d'euros.

À ces dépenses s'ajoutent le chômage partiel (183 millions d'euros), les reports d'échéances fiscales (23 millions d'euros) ou encore les prêts garantis par l'État (256 millions d'euros). "Sans ces aides de nombreuses entreprises seraient en très grande difficulté, assure le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme Alain Guibert. Très peu d'entreprises ont déposé le bilan au tribunal de commerce. Donc ça a été extrêmement efficace." Mais la fin des aides approche, à partir du 1er octobre, le "quoiqu'il en coûte" sera terminé. Il faudra bientôt commencer à rembourser les reports d'impôts. "J'espère donc que la relance de l'économie bénéficiera aux entreprises et qu'il y aura très peu de casse", ajoute Alain Guibert.

Le plan de relance pour continuer à soutenir l'économie

La préfecture de la Drôme a également fait un bilan du plan de relance, destiné à relancer l'économie après la crise du Covid-19. 100 milliards d'euros au total sont déployés dans toute la France, la moitié a déjà été allouée, dont 172 millions dans la Drôme. Les entreprises sont, là aussi, les principales bénéficiaires de ces aides, notamment pour les aider à diversifier leur activité et à investir dans des secteurs d'avenir (écologie, santé...) et pour accélérer leur numérisation.

Plus de 10 500 jeunes Drômois ont également bénéficié du plan "1 jeune 1 solution" depuis le lancement du dispositif. Ils ont été accompagnés par l'État pour décrocher un contrat d'apprentissage ou trouver un emploi. Le dispositif est efficace selon la préfecture. En tout cas, le chômage des jeunes a retrouvé son niveau d'avant crise dans la Drôme, même s'il reste plus élevé que la moyenne en France. Enfin, dernier volet de ce plan de relance, l'écologie. Les 53 millions d'euros alloués dans la Drôme ont bénéficié, entre autres, à plus de 3700 foyers, pour les aider à financer l'isolation de leur logement.