Covid-19 : l’inquiétude des associations d’aide alimentaire face à l’augmentation des bénéficiaires

Avec l’épidémie de coronavirus et la crise économique qui s’est installée, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a fortement augmenté dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les associations sont inquiètent pour la saison d'hiver.

Les associations constatent une augmentation très importante des besoins en aide alimentaire dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avec le nouveau confinement, elle s’inquiètent d’un phénomène qui risque de s’aggraver dans les prochaines semaines. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20% en moyenne depuis le premier confinement en mars dernier. La crise sociale est bien là pour le responsable du secours populaire de Valenciennes.

Fabien Boschetti du secours populaire de Valenciennes Copier

Ces nouveaux bénéficiaires sont principalement des étudiants privés de jobs cet été et sans ressources pour se nourrir. Les associations voient aussi arriver des commerçants et des chefs d'entreprises depuis quelques semaines. Un nouveau public qu'il va falloir accueillir et aider.

Claudine Decroix la déléguée régionale des restos du cœur Copier

