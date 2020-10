Covid-19 : l'organisateur des 24 heures du Mans envisage des suppressions de postes

Dans un communiqué publié ce 14 octobre, l'Automobile club de l'Ouest (ACO), organisateur entre autres des 24 heures du Mans et très touché par les conséquences de la crise sanitaire, annonce travailler sur des départs volontaires, avec un projet de rupture conventionnelle collective.

Comme de nombreux acteurs sportifs, l'Automobile club de l'ouest (ACO), organisateur des 24 heures du Mans, a vu son activité touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Dans un communiqué publié ce 14 octobre 2020, la structure indique que plusieurs pistes d'économies sont en discussion. Il est notamment question de réduire la masse salariale, autrement dit de supprimer des postes, par le biais d'une rupture conventionnelle collective.

Pas de public, pas d'argent

Annulation ou report d'épreuves, course à huis-clos notamment pour les 24 heures auto, la course phare de la saison sur le circuit Bugatti : la fonte des recettes liées à l'accueil de public met l'ACO en difficulté, et l'année 2021 n'annonce pas de retour à la normale immédiat.

D'où des discussions engagées pour "des réductions de budget, des reports de projets, une diminution de la masse salariale, tout comme une politique incitative aux départs volontaires passant par un accord de rupture conventionnelle collective". Selon le communiqué de l'organisateur des 24 heures du Mans, il en va de "la survie des activités de l'ACO dans les deux années à venir".

198 salariés en CDI

Contacté par France Bleu Maine, le service communication de l'automobile club de l'ouest fait savoir qu'aucune précision ne sera apportée dans l'immédiat, notamment sur le nombre de postes concernés par cette rupture conventionnelle collective. Au 31 décembre 2019, l'ACO comptait 198 collaborateurs en CDI. La structure est aussi pourvoyeuse de nombreux emplois en CDD en Sarthe au moment des grands événements mécaniques.

Organisateur d'événements sportifs au Mans et partout dans le monde, l'ACO chapeaute également une école de pilotage, un complexe loisirs et compétition de karting mais quatre boutiques officielles au Mans, à Tours, à Rouen et à Paris, ainsi que cinq agences régionales.