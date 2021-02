Covid-19 : la crêperie du centre-ville de Fondettes n'a pas résisté à la crise

Après la crise sanitaire, les mois qui viennent risquent de laisser la place à une crise économique d’ampleur. Preuve en est, les fermetures de petits commerces qui ont déjà commencé en Indre-et-Loire.

A Fondettes, la crêperie du centre-ville, qui avait ouvert ses portes en septembre 2018, ne les rouvrira plus. La gérante, Marie Renou, a cessé son activité. Le Covid-19 est arrivé au plus mauvais moment pour elle.

Une courte aventure en tant que petit patron

Cette crêperie, c’était un petit coup de folie, comme elle dit, après un licenciement économique. L’occasion de rester libre pensait-elle, tout en exerçant sa passion de la cuisine. Puis sont arrivées l’épidémie, la fermeture. Et les aides pour le premier confinement qui, selon elle, n’ont pas été à la hauteur de celles du deuxième. "Les 1.500 euros par mois n'ont pas suffi. J'aurais eu à hauteur de 10.000 euros par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière, là il n'y aurait pas eu de problème".

J'avais plus du tout de revenu personnel - Marie Renou

Les premiers mois, elle a payé ses dettes avec le peu de trésorerie qu’elle avait réussi à mettre de côté. Mais lorsqu’est arrivé le deuxième confinement, ce n'était plus suffisant. "J'étais à zéro, j'avais plus du tout de revenu personnel pour moi. _Le premier confinement m'a bien assommée, le deuxième j'ai pleuré pendant huit jours_, et là je me suis dit, il faut te remuer".

Il faut pas d'accident du tout !

Elle a donc cherché, puis trouvé du travail, à nouveau dans le salariat. Être patron, c’est terminé pour elle. "On croit qu'on ouvre quelque chose et qu'on fait fortune, mais non c'est loin d'être le cas ! _On a beaucoup, beaucoup de charges, et même si vous faites du chiffre d'affaires, des fois vous ne pouvez même pas vous dégager de salaire_. Il faut pas d'accident du tout ! C'est d'autant plus dommageable quand c'est pas de votre faute".

Ce qui devait être un investissement pour sa retraite va finalement lui coûter plus cher que ce qu’il lui a rapporté. Elle a notamment mis dans ce commerce entre 30 à 35.000 euros de travaux. Elle a aussi perdu plus de 17.000 euros de matériel.