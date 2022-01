Covid-19 : la crise sanitaire booste l'immobilier en Sarthe

" La vente peut se conclure en moins de trois semaines". Maël Bernier est Sarthoise. Elle est aussi la directrice de la communication de meilleurstaux.com, un site internet de courtier immobilier et assurance, qui possède 350 agences en France dont une au Mans. Et elle le confirme, les maisons au Mans s'arrachent en ce moment. Surtout si elles possèdent un jardin. "C'est vraiment le Graal. Tous les gens qui étaient en appartement veulent un jardin pour leurs enfants pour qu'ils puissent courir quand on est confiné". C'est un bien qui se fait rare car très demandé, à condition qu'elle soit en bon état et au bon prix. "Une maison de type mancelle, qui est refaite où il n'y a pas beaucoup de travaux, pas très loin de la gare et du centre ville. Globalement, elle part comme des petits pains. Tout le monde en cherche".

Une rareté qui fait grimper les prix entre 10 et 15 % en plus depuis le début de la crise. "Il faut compter entre 2500 et 3000 euros le m², en moyenne, pour une maison au centre ville du Mans; 2000 euros le m² pour un appartement". Des prix qui restent très raisonnables par rapport à Paris (12 000 euros le m²) et même par rapport à Angers et Tours, deux concurrentes de la capitale sarthoise.

Le Mans souffre encore déficit d'image te de notoriété

Le Mans jouit de beaucoup d'atouts. Un prix de l'immobilier très abordable et surtout sa proximité avec Paris située à 55 minutes en TGV et moins de deux heures par l'autoroute. De quoi séduire les Parisiens en exil mais aussi ceux qui opère un retour au source. " Des Manceaux d'origine dont je fais partie aussi. Des personnes qui travaillent encore à Paris, mais qui passent 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel".

Et pourtant Le Mans reste moins prisée que des villes comme Angers, Tours ou Reims. "Ces villes font beaucoup pour attirer aussi beaucoup les entreprises. Il y a des facs de médecine". Et puis Le Mans souffre encore d'un déficit d'image et de notoriété médiatique selon Maël Bernier. "Moi, je suis souvent à Paris. À chaque fois que je parle du Mans, il faut être très clair. Les gens pensent Angers, Tours, Orléans..." mais pas au Mans.

Maël Bernier, directrice de la communication de meilleurstaux.com © Radio France - yann lastennet

Des retombées aussi sur le reste du département

Si la majeure partie des ventes de ces nouveaux arrivants se fait au Mans, l'envie de nature et de grands espaces poussent aussi certains acquéreurs bien au delà des limites de l'agglomération. " Il y a comme un espèce de rayonnement solaire quand vous avez une ville moyenne qui se redynamise, forcément, vous avez des mouvements de population, des gens qui se pose la question de s'installer à la campagne". Les critères de recherche sont les écoles et une bonne connection internet. "Parce que c'est quand même la clé du succès du télétravail". Le Perche sarthois et même le sud Sarthe sont assez demandé. Et des communes plus proches de l'agglo comme Savigné l'Evêque ont le vent en poupe selon Maël Bernier.

