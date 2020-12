Covid_19 : la culture corse entre colère et résignation

Comme promis par Emmanuel Macron, la France sortira bien du confinement le 15 décembre et les déplacements seront de nouveau autorisés partout entre les départements. Mais seulement en journée, car il y aura un couvre-feu plus sévère que prévu qui débutera à 20H et non à 21H, jusqu'à 6h00, sauf en Outre-mer.

Le but de cette démarche exposée par Jean Castex lors d'une conférence de presse est de "permettre à chacune et chacun de profiter des fêtes de fin d'année" et en même temps de tout faire "pour réduire le risque de devoir vivre un troisième confinement dans les prochains mois". Cinémas, théâtres, musées et tribunes de sport resteront fermés, au grand dam des professionnels concernés au moins pour 3 semaines encore.

Une année catastrophique

Le complexe l'Ellipse à Ajaccio annonce ainsi une perte de recettes de l'ordre de 80% pour les 6 mois de fermeture - DR/

En Corse, Cinéma, Théâtres et salles de spectacles sont logés à la même enseigne, avec là aussi et notamment pour les cinémas des pertes importantes : le complexe l'Ellipse à Ajaccio annonce ainsi une perte de recettes de l'ordre de 80% pour les 6 mois de fermeture. Michel Simongiovanni son propriétaire : « On s’y attendait mais c’est un coup dur ça n’enlève rien à la déception et la frustration, on est aussi habité d’un sentiment d’injustice, cela manque un peu d’équité. Cette année on aurait peut-être eu moins de fréquentation avec moins de gros films porteurs mais ça reste une période propice pour le cinéma en famille, les enfants, cela reste un manque important pour notre bilan 2020. L’année 2020 sera catastrophique, le complexe est en très grosse difficulté, en péril pas encore mais cela va dépendre des nouvelles actions du gouvernement. J’attends aussi des collectivités qu’elles prennent parti et discutent avec nous. La CDC, les communes, c’est leur rôle de nous écouter car nous sommes en très grande difficulté, il n’y a pas beaucoup de commerces qui ont été fermés la moitié de l’année sans possibilité de rentrer de l’argent. »

Michel Simongiovanni Copier

« On a perdu une centaine de dates » Alexandre Oppeccini

Le spectacle "Davia la Sultane" de la Compagnie "Spirale" avec Diana Saliceti devait se jouer à partir du 15 décembre à Ajaccio - Christelle Geronimi

Pas de films d'animation pour les plus petits donc cette année et pas de spectacles pour les plus grands : tout est annulé comme à Ajaccio où la municipalité avait prévu deux rendez-vous culturels pour ces fêtes de fin d'année dont celui du 15, "Davia la Sultane" de la Compagnie "Spirale". Une compagnie qui avait repris sa préparation à l'approche du 15 décembre et de la possibilité de jouer, avant la déception de ce jeudi soir pour Alexandre Oppeccini, metteur en scène et producteur de ce spectacle : « On a sauté sur l’occasion, on était très content de jouer on avait déjà travaillé pendant trois semaines, on s’est relancés sur trois semaines de boulot et il faut quand même monter ce spectacle au cas où on joue mais on n’est pas sûrs. Déception, colère, l’impression qu’on nous met la tête sous l’eau et qu’on la ressort…toute l’année culturelle a été touchée, ma compagnie a été très touchée, on a perdu une centaine de dates dont 80 à Paris qui sont repoussées, annulées, c’est très sombre on est très touchés moralement et financièrement on ne sait pas comment tout cela va se rattraper. »

Alexandre Oppeccini Copier

A Ajaccio toujours le concert de I Messageri est également annulé le 7 janvier pour la sortie de leur nouvel album. A Bastia, six spectacles dont le Grand Concert de Noël avec les artistes corses le 19 décembre ont aussi été annulés. Enfin l'Espace Charles Rocchi de Biguglia a dû repousser cinq spectacles au total.

Deux poids deux mesures

Pierre Gambini © Radio France - France Bleu

Une décision à laquelle s'attendait Pierre Gambini, Chanteur, auteur-compositeur. Pour autant il ne comprend pas que l'on puisse s'agglutiner dans des grandes surfaces, des zones commerciales, et que la culture, considérée comme non essentielle, soit en quelque sorte interdite : « C’est difficile à comprendre de voir des images d’une population agglutinée dans des grandes surfaces commerciales où dans les transports et à côté de ça un gouvernement qui ferme les portes au plus essentiel, le lien social. _Cette maladie touche à quelque chose qui est la base de toute activité culturelle encore plus dans le spectacle vivant. Il y a une certaine pudeur aussi, je ne pense pas que les acteurs de la culture aient envie de s’étaler sur leur situation personnelle mais ça va apparaitre à un moment donné…_On ne peut pas traiter la culture à part, elle est partie intégrante de la société. »