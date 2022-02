Covid 19: la filière Bio convalescente

La filière bio en Corse se remet doucement de la Covid 19. Après une baisse de moitié des installations ou des conversions d'agriculteurs au bio, on assite à une légère reprise.

Beaucoup d'incertitude

Depuis l’épidémie de Covid, la Corse a connu une baisse de 50% des installations ou des conversions d’agriculteurs en faveur du Bio alors qu’elles augmentaient de 20% tous les ans. Selon Emilie Claudet, coordinatrice à l’association Inter bio Corse, le contexte économique très incertain lié à la crise sanitaire et la hausse du prix des produits agricoles ont probablement motivé la crainte chez les agriculteurs qui auraient été tentés d'investir dans le Bio auparavant.

Une légère relance

Après avoir figurée longtemps à la troisième place des régions françaises en terme de surfaces agricoles certifiées en agriculture biologique, la Corse est depuis 2020 en deuxième position, derrière la région PACA. Actuellement, 18% des surfaces agricoles corses sont certifiées en agriculture biologique.

560 exploitations certifiées bio fin 2020

Sur le podium des filières championnes du bio figure d’abord le vin, dont 25% du vignoble est bio pour quasiment une centaine de domaines, puis il y a la filière Maraichage qui représente 16% des surfaces maraichères en Corse, et dont le nombre de surface et de producteurs augmente de 30% tous les ans, suivi par la filière Agrumes qui connait un développement important depuis 3 ans et qui représente 29% des surfaces agrumicoles de Corse.

De son côté, l’Etat incite les agriculteurs à investir dans le Bio. En Corse, l’Odarc est chargé de gérer ces aides destinées à passer le cap de la conversion.