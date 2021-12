Covid-19 : la filière événementielle s'effondre sur la Côte d'Azur

Les professionnels azuréens parlent de 80% de chiffre d'affaires en moins sur le seul mois de décembre. Les séminaires d'entreprises et les réunions festives de fin d'année sont en ce moment toutes annulées et ce, en quelques jours. "J'ai perdu 450 couverts en deux coups de téléphone, explique Didier Barbier, traiteur sur Carros. 19 cocktails ont été annulés !" Et ses collègues ne font pas mieux. "Toutes les petites réunions d'entreprise de fin d'année sont annulées, confirme Thomas Barbéris, traiteur à Roquefort-Les-Pins. J'ai annulé de mon côté tous les contrats des serveurs et chefs que je prends d'habitude en extra." La situation est donc catastrophique.

"Eux, c'est direction Pôle Emploi".

Après un été très bon et une arrière saison identique, le coup d'arrêt est donc brutal. "Tout s'est fait en quelques jours, explique Thomas Barbéris. "Castex a parlé et les coups de téléphone pour tout annuler ont suivi en quelques heures", avoue Didier Barbier. Bien sûr, il y aura des aides, mais ces professionnels pensent aussi à tous les intérims qu'ils emploient en fin d'année. "Eux, c'est direction Pole Emploi".

100 millions d'euros de perte par semaine

Il n'y a pas que les traiteurs qui connaissent ce brutal arrêt. Toute la filière évènementielle est touchée. Les petites salles de réceptions ne se louent plus. Les fleuristes, les animateurs de soirées font également face à ce marasme économique. "Pour l'instant, c'est au niveau des entreprises que tout s'est arrêté, explique Pierre-Louis Roucaries, président délégué de l'Union Française des Métiers de l'Evènementielle. Les gros salons, gros évènements sont maintenus. Mais le mal est quand même très lourd. Au niveau national, nous avons calculé que la filière perd 100 millions d'euros par semaine". Une situation qui ne doit pas durer d'autant plus que pour l'instant, le gouvernement n'a rien rendu obligatoire. Tout n'est que recommandations mais cela suffit pour faire monter ce que certains nomment déjà une "psychose".