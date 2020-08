Covid-19 : la Foire de Clermont-Cournon annulée

Face aux contraintes législatives et aux nombreuses incertitudes liées à l'épidémie, les organisateurs de la Foire de Clermont-Cournon ont fait le choix d'annuler l'édition 2020.

(c) Foire Clermont Cournon

Jusqu'au bout, la Foire de Clermont-Cournon a pensé se maintenir. Elle avait fait une demande en Préfecture pour déroger à la jauge des 5000 personnes, mais les contraintes et les incertitudes étaient trop fortes.

"Face aux revirements législatifs et aux nombreuses incertitudes que nous connaissons depuis près de 5 mois, nous avons pris la difficile décision d'annuler la 43e édition de la Foire qui aurait dû se tenir du 12 au 20 septembre", écrit sa directrice générale, Catherine Merlot, aux exposants.

Dans son courrier, elle ajoute une notion de responsabilité face à la pandémie qui "sévit encore largement, et nous devons tous, chacun à notre niveau, lui faire barrage". Responsabilité également vis à vis des entreprises qui engagent de nombreux frais et investissements pour participer à cette foire. Or dans ces conditions, la directrice générale estime que "nous ne pouvons pas garantir la réussite de l’événement".

400 exposants étaient attendus pour cette édition 2020. Ils seront remboursés dans les prochains jours.